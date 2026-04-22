Bolsonaro Solicita Autorização do STF para Cirurgia no Ombro

A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal permissão para que o ex-presidente realize uma cirurgia no ombro direito devido a dores persistentes e limitações de movimento. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes e inclui todas as etapas do tratamento.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um requerimento formal ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) nesta terça-feira, 21 de maio, buscando autorização para que ele possa submeter-se a uma intervenção cirúrgica no ombro direito.

O pedido foi direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, responsável por diversos processos envolvendo o ex-mandatário. A justificativa central da solicitação reside no quadro de dor persistente e na significativa limitação de movimentos que Bolsonaro tem experimentado no ombro, mesmo após um período de tratamento conservador com medicamentos prescritos.

Exames de imagem detalhados revelaram a presença de lesões na região do ombro, o que levou a equipe médica a recomendar a cirurgia como a opção mais adequada para corrigir o problema e evitar o agravamento da condição. A defesa argumenta que a realização do procedimento cirúrgico é fundamental para preservar a funcionalidade do membro superior e, consequentemente, garantir a qualidade de vida do ex-presidente.

O pedido especifica a preferência por realizar a cirurgia nos dias 24 ou 25 de maio, buscando agilidade no processo para minimizar o sofrimento do paciente. Além da autorização para a cirurgia em si, a defesa solicita que a liberação abranja todas as etapas do tratamento, desde os exames preparatórios e a internação hospitalar até a realização do procedimento cirúrgico, o acompanhamento no período pós-operatório e a reabilitação subsequente.

Essa abrangência visa garantir que Bolsonaro tenha acesso a todo o suporte médico necessário para uma recuperação completa e eficaz. A urgência na análise do caso é enfatizada pela defesa, que alega se tratar de uma questão de saúde que demanda atenção imediata.

Um boletim médico anterior já havia indicado a recomendação de cirurgia, detalhando que Bolsonaro vinha relatando dores persistentes na região do ombro, necessitando do uso diário de analgésicos para o controle da dor e da fisioterapia como forma de tentar recuperar a mobilidade perdida. O relatório médico também mencionava episódios de dor intensa e fadiga durante as sessões de fisioterapia, o que em alguns momentos levou à interrupção temporária do tratamento.

Apesar das dificuldades encontradas durante a fisioterapia, Bolsonaro demonstrou disposição em retomar atividades leves nos dias seguintes, observando uma melhora na tolerância ao esforço físico. No entanto, a resposta ao tratamento conservador não foi a esperada, e a equipe médica concluiu que a cirurgia era a melhor alternativa para corrigir as lesões no ombro e restaurar a funcionalidade do membro.

A decisão final sobre a autorização da cirurgia cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que deverá avaliar o pedido da defesa à luz das informações apresentadas e das circunstâncias do caso. Em uma decisão anterior, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a equipe médica responsável pelo acompanhamento de Bolsonaro envie atualizações semanais sobre o estado de saúde do ex-presidente, garantindo a transparência e o controle do processo.

Essa medida visa assegurar que todas as decisões relacionadas à saúde de Bolsonaro sejam tomadas com base em informações precisas e atualizadas, e que o tratamento seja conduzido de forma adequada e responsável. A expectativa é que o ministro Alexandre de Moraes analise o pedido de autorização para a cirurgia com a devida urgência, considerando a importância de garantir o acesso de Bolsonaro ao tratamento médico necessário para aliviar a dor e recuperar a funcionalidade do ombro.

A situação de saúde do ex-presidente tem gerado grande repercussão na mídia e entre seus apoiadores, que acompanham de perto o desenrolar do caso e manifestam preocupação com o bem-estar de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente espera que o STF conceda a autorização para a cirurgia o mais rápido possível, permitindo que ele possa se submeter ao procedimento e iniciar o processo de recuperação





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