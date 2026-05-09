Bolsonaro sofre complicações problemas de soluço após cirurgia

Neste texto, você aprenderá sobre a Lei da Dosimetria, que beneficia Bolsonaro, após o fim do prazo para o ato de Lula.

Alcolumbre promulga Lei da Dosimetria, que beneficia Bolsonaro , após fim do prazo para ato de Lula Bolsonaro apresentou episódios de "soluços intensos e prolongados" nas últimas 48 horas, além de oscilações na pressão arterial, segundo relatório médico enviado ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira, 8.

De acordo com os médicos responsáveis pelo acompanhamento, foi necessário ajustar a terapia e aumentar as medicações, mas a resposta ao tratamento ainda é considerada parcial. Após passar por uma cirurgia no ombro direito para corrigir lesões no manguito rotador, Bolsonaro recebeu alta hospitalar ainda no dia 4 de maio e seguia utilizando analgésicos contínuos, com melhora das dores pós-operatórias.

No entanto, o quadro mudou nos últimos dias.

"Porém nas últimas 48 horas apresentou quadros de soluços intensa e prolongados, atribuídos a estímulo e/ou irritação do, além de oscilações nos níveis pressóricos, sendo necessário ajuste terapêutico e incremento das medicações específicas, com resposta parcial até o momento", relataram os médicos





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