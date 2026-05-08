Bolsonaro revela escolha para Senado em São Paulo e discordo com decisão de lançar André do Prado

O ex-presidente Jair Bolsonaro revelou que sua escolha para disputar o Senado em São Paulo seria o coronel Mello Araújo, vice-prefeito de São Paulo, e que a decisão do PL de lançar André do Prado, presidente da Alesp, foi tomada sem consultá-lo. Bolsonaro manifestou irritação com a decisão tomada por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que conseguiu o apoio de Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal e filho do ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) revelou nos últimos dias que sua escolha para disputar o Senado em São Paulo seria o coronel Mello Araújo (PL), vice-prefeito de São Paulo, e que a decisão do PL de lançar André do Prado, presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), foi tomada sem consultá-lo.

Bolsonaro manifestou irritação com a decisão tomada por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que conseguiu o apoio de Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal e filho do ex-presidente. Prado é um aliado próximo de Valdemar e é uma liderança paulista da ala do centrão no PL. Ele viajou aos Estados Unidos ao menos duas vezes para pedir o apoio de Eduardo Bolsonaro e anunciou a oficialização de sua pré-candidatura ao lado do filho do presidente na terça-feira (5).

Em publicação nas redes sociais, Eduardo escreveu que decidiu apoiar o deputado estadual ‘mesmo ele não sendo um nome tradicional da militância mais ideológica de direita’ por se tratar, segundo ele, de um político experiente, sem envolvimento em escândalos de corrupção e com capacidade de articulação e liderança política. O fechamento do acordo aconteceu sob a condição de que Eduardo seja o suplente do presidente da Alesp na disputa pela vaga no Senado.

Pesa contra o ex-deputado, no entanto, o fato de que foi cassado no ano passado por excesso de faltas. Segundo juristas consultados pelo SBT News, a inelegibilidade ou não de Eduardo deverá ser analisada pela Justiça eleitoral, caso ele de fato tente participar do pleito. Em cassações por quebra de decoro, a inelegibilidade é de oito anos. Bolsonaro preferia Mello Araújo por ser um representante da ala ideológica do PL , ligada ao bolsonarismo.

O coronel tornou-se vice-prefeito de São Paulo na gestão Ricardo Nunes (MDB) a partir de indicação do próprio ex-presidente em 2024. A outra vaga da chapa deve ficar com o deputado federal Guilherme Derrite, do PP





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jair Bolsonaro PL Senado Em São Paulo Mello Araújo André Do Prado Assembleia Legislativa De São Paulo Valdemar Costa Neto PL Eduardo Bolsonaro Guilherme Derrite PP Mello Araújo Político Honesto Rouba

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PL Consulta TSE sobre Viabilidade de Candidatura de Eduardo Bolsonaro ao SenadoO Partido Liberal busca orientação do TSE para verificar se processos judiciais e a perda do mandato por faltas impedem Eduardo Bolsonaro de concorrer ao Senado por São Paulo.

Read more »

São Paulo faz último treino antes de viajar para o Chile; veja provável escalaçãoDelegação tricolor embarcará nesta tarde para o Chile; veja como foi a última atividade

Read more »

Eduardo Bolsonaro busca suplência ao Senado sob risco de condenação no STFEx-deputado Eduardo Bolsonaro planeja concorrer como suplente de André do Prado em São Paulo, enquanto enfrenta processos criminais avançados no STF.

Read more »

MP de São Paulo rejeita delações de ‘Primo’ e ‘Beto Louco’, alvos da Operação Carbono OcultoOperação desmontou um esquema de sonegação, lavagem de dinheiro e ocultação de recursos em fundos de investimentos; MP considerou que delações não trariam um ganho significativo para as investigações

Read more »