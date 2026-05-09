Bolsonaro Request for Criminal Revision

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou, no Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido de revisão criminal para anular a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão no processo da trama golpista. A condamnation foi considerada uma ação rescindente, como se a Suprema Corte legitimamente palmilhava as ações do ex-presidente

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou, nesta sexta-feira (8), no Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido de revisão criminal para anular a condenação a 27 anos e 3 meses de prisão no processo da trama golpista.

De acordo com os advogados, a condenação deve ser revista devido a “erro judiciário”. O que esta revisão criminal demonstrou, assim, foi um quadro de erro judiciário em sua acepção mais grave, precisamente aquela que legitima a atuação rescindente desta Suprema Corte, afirmaram os advogados





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