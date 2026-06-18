Pesquisa Real Time Big Data mostra Jair Bolsonaro como favorito no Acre para as eleições presidenciais, com ampla vantagem em primeiro e segundo turnos. Paralelamente, Alan Rick lidera disputa pelo governo estadual. Levantamento ouviu 2 mil eleitores entre 16 e 17 de junho, margem de erro de dois pontos.

Pesquisa eleitoral realizada pelo instituto Real Time Big Data e divulgada nesta quarta-feira, 18, aponta o presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) como favorito dos eleitores do Acre para a presidência da República.

O levantamento ouviu dois mil eleitores acreanos entre os dias 16 e 17 de junho e registra uma margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com código de registro no Tribunal Superior Eleitoral BR-08879/2026. No cenário de primeiro turno, Bolsonaro aparece à frente, e também lidera em hipóteses de segundo turno contra o atual presidente.

A pesquisa incluiu os candidatos considerados "outros somados": Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU). Paralelamente, o deputado federal Alan Rick (PL-AC) lidera a disputa pelo governo do Acre, conforme outro levantamento. A reportagem reforça seu compromisso com os princípios do bom jornalismo: combate à desigualdade, denúncia das injustiças, defesa de uma democracia digna do nome, apego à verdade factual e honestidade na cobertura dos fatos.

A sondagem captura o sentimento do eleitorado acreano em um contexto político marcado por polarização e definição de alianças regionais, com figuras nacionais e locais influenciando as preferências. A amostragem de dois mil eleitores busca representar a diversidade do estado, incluindo capital e interior, diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade e classes econômicas. Os resultados indicam a força do bolsonarismo no Acre, mesmo em um estado que historicamente alterna entre governos de diferentes espectros ideológicos.

A liderança de Alan Rick para o governo estadual reflete a popularidade do bolsonarismo também nas disputas locais, enquanto outros nomes como o do governador Gladson Cameli (PP) e de adversários como Marcus Alexandre (PT) aparecem com menos intenção de voto. Os dados estão registrados na Justiça Eleitoral e seguem padrões técnicos de pesquisa de opinião, permitindo comparações com levantamentos anteriores e monitoramento da evolução do cenário pré-eleitoral.

A cobertura jornalística, por sua vez, reafirma seu papel de prestar informação precisa e contextualizada, essencial para a formação de um eleitorado consciente e para a saúde da democracia





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