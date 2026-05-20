Bolsonaro e Luchsinger em destaque em notícias do dia

O pré-candidato Flávio Bolsonaro criticou o uso do FGTS para o financiamento dos débitos e o programa Brasil Contra o Crime Organizado, lançado pelo governo federal com investimentos na faixa de R$ 11 bilhões na segurança pública. Roberta Luchsinger negou repasses a Lulinha em depoimento à Polícia Federal e afirmou que não sabia de envolvimento do 'Careca do INSS' no escândalo de descontos irregulares em benefícios previdenciários. O secretário de Estado norte-americano criticou a elite cubana em discurso em espanhol e ofereceu US$ 100 milhões em ajuda para 'construir um futuro melhor'. A capital registrou alagamentos e há monitoramento em todas as regiões do estado, com destaque para a região serrana.

O pré-candidato Flávio Bolsonaro afirmou que iniciativas como o Desenrola Brasil e Brasil contra o Crime são eleitoreiras e criticou o uso do FGTS para o financiamento dos débitos.

Em relação ao programa Brasil Contra o Crime Organizado, lançado pelo governo federal com investimentos na faixa de R$ 11 bilhões na segurança pública, Bolsonaro afirmou que as dívidas das famílias foram criadas por Lula e não acha correto o uso do FGTS para o financiamento dos débitos. Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, conversará com os prefeitos no dia seguinte. Renan Santos e Augusto Cury, candidatos a prefeito, participarão da última etapa do evento.

Roberta Luchsinger negou repasses a Lulinha em depoimento à Polícia Federal e afirmou que não sabia de envolvimento do 'Careca do INSS' no escândalo de descontos irregulares em benefícios previdenciários. O presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho do Legislativo na implementação do Pacto Contra o Feminicídio e Senador Motta participou da cerimônia no Planalto. O secretário de Estado norte-americano criticou a elite cubana em discurso em espanhol e ofereceu US$ 100 milhões em ajuda para 'construir um futuro melhor'.

A capital registrou alagamentos e há monitoramento em todas as regiões do estado, com destaque para a região serrana. O STF determinou o envio de medidas ao Ministério da Justiça e Itamaraty para efetivar a extradição de um ex-parlamentar que fugiu para a Itália. O processo é automático para a maioria dos beneficiários. O governo cruza os dados e o que fazer para não ter o pagamento bloqueado é informado





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