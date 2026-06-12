Ex-presidente precisa passar por exames para investigar causa dos soluços. Flávio Dino assume como ministro substituto do TSE com compromisso com o bom jornalismo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro , que se encontra em prisão domiciliar , apresentou uma piora em seus episódios de soluços nos dias 9 e 10 de junho.

Segundo o relatório médico, a persistência do quadro de soluços demanda a realização de novos procedimentos, como exames de endoscopia digestiva alta, manometria esofágica de alta resolução e pHmetria gástrica. O objetivo é investigar a função do esfíncter esofágico inferior e analisar a presença de esofagite crônica, fatores que podem estar relacionados à recorrência dos soluços.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado e estava detido no Complexo da Papudinha, em Brasília, antes de receber o benefício da prisão domiciliar. Em maio, o ex-presidente também passou por uma cirurgia no ombro direito.

Em outra notícia, Flávio Dino tomou posse como ministro substituto do TSE, reafirmando seu compromisso com os princípios do bom jornalismo, como o combate à desigualdade, a denúncia das injustiças e a defesa de uma democracia digna do nome, sempre pautado pela verdade factual e honestidade





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jair Bolsonaro Prisão Domiciliar Soluços Exames Médicos Flávio Dino TSE

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A nova ofensiva do PT no Supremo contra o dinheiro de 'Dark Horse'As solicitações se dirigem ao ministro Flávio Dino e à Polícia Federal

Read more »

Flávio Dino toma posse como ministro substituto do Tribunal Superior EleitoralO ministro Flávio Dino assumiu formalmente sua função no TSE, integrando a estrutura de substitutos do tribunal em uma cerimônia realizada antes da sessão plenária.

Read more »

Flávio Dino toma posse como ministro substituto do TSEDurante as eleições, ministro também será responsável por julgar pedidos liminares e ações sobre propaganda eleitoral

Read more »

Futura/Apex: Flávio Bolsonaro lidera com 23 pontos no 1º turno em Santa CatarinaSem Flávio Bolsonaro, Lula e Romeu Zema aparecem tecnicamente empatados no 1º turno em Santa Catarina

Read more »