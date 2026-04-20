Bolsas europeias recuam sob impacto de tensões no Oriente Médio e dados de inflação industrial na Alemanha

Os mercados europeus operam em baixa nesta segunda-feira, pressionados pela escalada retórica do Irã sobre o Estreito de Ormuz e pela alta nos custos de produção industrial na Alemanha.

As principais bolsas de valores da Europa abriram o pregão desta segunda-feira operando majoritariamente no campo negativo, refletindo um sentimento de cautela que permeia os investidores globais. O clima de incerteza foi intensificado pela retomada das tensões geopolítica s no Oriente Médio, que voltaram a ser o foco principal dos analistas de mercado.

Por volta das 6h48 no horário de Brasília, os indicadores mostravam um movimento de desvalorização generalizada, com a Bolsa de Londres registrando queda de 0,6%, enquanto Paris e Frankfurt operavam com recuos mais acentuados de 1,05% e 1,33%, respectivamente. O cenário era semelhante em Milão e Madri, que apresentavam baixas de 1,4% e 1,13%, destoando apenas da Bolsa de Lisboa, que mantinha uma leve alta de 0,21%. O índice Stoxx 600, que reúne as principais empresas do continente, refletia esse pessimismo com uma perda de 1%. A deterioração do ambiente político no Oriente Médio ganhou novos contornos após o Irã alterar sua retórica oficial a respeito do Estreito de Ormuz durante o fim de semana, sinalizando a possibilidade de fechamento da via marítima estratégica para o comércio global. Em declarações reportadas pela agência iraniana Tasnim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, descartou, pelo menos por ora, qualquer nova rodada de negociações mediada pelo Paquistão. Esse posicionamento ocorre em um contexto de escalada, especialmente após a notícia de que os Estados Unidos realizaram a apreensão de um navio cargueiro de bandeira iraniana. Como reflexo direto dessa instabilidade, as ações das gigantes do setor de petróleo, como BP e Shell, registraram valorizações significativas em Londres, subindo 3,09% e 2,68%, atuando como um amortecedor para as quedas mais profundas do índice FTSE 100. Em contrapartida, empresas do setor de mineração, como Antofagasta e Fresnillo, sofreram quedas expressivas, refletindo a aversão ao risco dos investidores. Além dos desafios geopolíticos, o mercado britânico lida com a pressão política sobre o primeiro-ministro Keir Starmer, que enfrenta questionamentos sobre a legitimidade da nomeação de Peter Mandelson para a embaixada em Washington, em meio a denúncias de falhas nas verificações de segurança. A expectativa é de que o premiê preste esclarecimentos no Parlamento ainda hoje. Paralelamente, o front macroeconômico trouxe dados preocupantes para a zona do euro: na Alemanha, o Escritório Federal de Estatística (Destatis) revelou que os preços ao produtor industrial subiram 2,5% em março em comparação com fevereiro. Esse salto, impulsionado drasticamente pelos custos de energia, representa a maior elevação mensal desde agosto de 2022, reacendendo temores sobre a inflação persistente e a saúde industrial da maior economia europeia. A combinação desses fatores cria um cenário de volatilidade elevada que deve persistir ao longo da semana, à medida que novos desdobramentos sobre o conflito iraniano e as respostas da política monetária europeia forem assimilados pelo mercado financeiro internacional





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