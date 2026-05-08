Bolsas asiáticas fecham com movimentos divergentes em meio a tensões EUA-Irã

As bolsas asiáticas encerraram a sessão desta sexta-feira com resultados mistos, interrompendo o avanço dos dois dias anteriores, em meio a um cenário de maior aversão ao risco após o reacendimento das tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã. A escalada das tensões, que compromete os esforços para a negociação de um acordo de paz, provocou uma reação no mercado de petróleo, que vinha registrando três dias consecutivos de quedas. No entanto, durante a madrugada, os preços do petróleo apresentaram uma estabilização.

As bolsas asiáticas encerraram a sessão desta sexta-feira (8) com movimentos divergentes, interrompendo o avanço dos dois dias anteriores, em meio a um cenário de maior aversão ao risco após o reacendimento das tensões geopolítica s entre os Estados Unidos e o Irã.

Segundo informações do Comando Central dos EUA, embarcações militares americanas foram alvo de ataques iranianos no Estreito de Ormuz, ação que foi classificada como 'ataques não provocados' pelos militares dos EUA. Em resposta, os Estados Unidos realizaram contra-ataques em instalações militares iranianas, elevando ainda mais a escalada de tensões na região. Essa escalada, que compromete os esforços para a negociação de um acordo de paz, provocou uma reação no mercado de petróleo, que vinha registrando três dias consecutivos de quedas.

No entanto, durante a madrugada, os preços do petróleo apresentaram uma estabilização. No Japão, o índice Nikkei registrou uma queda de 0,19%, fechando em 62.713,65 pontos em Tóquio. Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,87%, encerrando a sessão em 26.393,71 pontos, enquanto o Taiex em Taiwan cedeu 0,79%, fechando em 41.603,94 pontos.

Por outro lado, o Kospi na Coreia do Sul apresentou um avanço de 0,11%, fechando em 7.498,00 pontos e estabelecendo um novo recorde. Na China continental, o Xangai Composto permaneceu estável em 4.179,95 pontos, enquanto o Shenzhen Composto registrou uma leve alta de 0,12%, fechando em 2.875,75 pontos. Na Oceania, a bolsa australiana encerrou a sessão com uma queda de 1,51% no S&P/ASX 200, fechando em 8.744,40 pontos em Sydney.

A escalada das tensões geopolíticas na região do Estreito de Ormuz, que é uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo, tem gerado preocupações sobre possíveis impactos na oferta global de petróleo. Analistas destacam que, embora o mercado tenha reagido inicialmente com alta nos preços do petróleo, a estabilização observada durante a madrugada pode indicar que os investidores estão adotando uma postura de cautela, aguardando mais informações sobre o desenvolvimento da situação.

Além disso, a volatilidade nas bolsas asiáticas reflete a incerteza dos investidores em relação ao cenário geopolítico e seus possíveis impactos na economia global. Especialistas apontam que, dependendo da evolução das tensões, os mercados podem enfrentar mais oscilações nos próximos dias, especialmente se houver novas escaladas ou se a situação se estabilizar





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