Bolsa Família: Pagamentos de Abril Começam com Acréscimos e Calendário Divulgado

A Caixa Econômica Federal inicia o pagamento do Bolsa Família de abril nesta quinta-feira, seguindo o cronograma por final de NIS. Beneficiários recebem R$ 600 base, com adicionais para crianças, adolescentes e gestantes. O calendário completo e as condicionalidades do programa são detalhados.

A Caixa Econômica Federal deu início, nesta quinta-feira, 16 de abril, ao pagamento do Bolsa Família referente ao mês corrente. Seguindo o cronograma habitual, os depósitos das parcelas estão sendo efetuados de acordo com o Número de Identificação Social ( NIS ) dos beneficiários, com o processo iniciando pelos indivíduos cujo NIS termina em 1. Além do valor base de R$ 600, o programa contempla acréscimos significativos para as famílias.

Crianças de até seis anos de idade recebem um adicional de R$ 150, enquanto cada membro da família com idade entre sete e 18 anos incompletos, assim como gestantes, têm direito a um complemento de R$ 50. O governo assegura que esses adicionais são calculados de maneira a garantir que todas as famílias beneficiadas recebam um valor total superior a R$ 600, promovendo um alívio financeiro mais substancial. O montante creditado nas contas pode ser sacado em até 120 dias após o depósito, por meio de terminais de autoatendimento, casas lotéricas e agências bancárias da Caixa Econômica Federal. Para aqueles que preferem a comodidade digital, o recurso também pode ser movimentado integralmente de forma virtual, utilizando-se do aplicativo Caixa Tem, disponível para smartphones. Este aplicativo facilita o acompanhamento do saldo, a realização de pagamentos e outras transações financeiras sem a necessidade de deslocamento físico. O calendário de pagamentos deste mês se estende até o dia 30 de abril, cobrindo todos os finais de NIS. Para aqueles com NIS final 2, o pagamento ocorreu em 17 de abril; NIS final 3, em 20 de abril; NIS final 4, em 22 de abril; NIS final 5, em 23 de abril; NIS final 6, em 24 de abril; NIS final 7, em 27 de abril; NIS final 8, em 28 de abril; NIS final 9, em 29 de abril; e, finalmente, para aqueles com NIS final 0, o pagamento está programado para 30 de abril. Essa distribuição escalonada visa evitar aglomerações nas unidades de atendimento e garantir um fluxo ordenado para o recebimento do benefício. O Bolsa Família é um programa social crucial, voltado especificamente para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com uma renda per capita que não ultrapassa R$ 218, o que as caracteriza como pertencentes à linha da pobreza. O programa possui uma duração de validade de 24 meses, e é importante ressaltar que os pagamentos não são cancelados automaticamente caso a família experimente um aumento em sua renda e ultrapasse o limite estabelecido durante este período. Essa política garante uma rede de segurança mais robusta e duradoura para as famílias em transição. Para ter acesso a este benefício fundamental, é imprescindível que os interessados estejam regularmente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além da inscrição, o cumprimento contínuo de condicionalidades nas áreas da saúde e educação é obrigatório para a manutenção do auxílio. Dentre os requisitos essenciais, destacam-se a obrigatoriedade de frequência escolar mínima mensal de 60% para crianças que se encontram na faixa etária de quatro e cinco anos, e de 75% para estudantes com idade entre seis e 18 anos incompletos. A atualização da carteira de vacinação de todos os membros da família, especialmente das crianças, e o acompanhamento pré-natal regular para as gestantes também são fatores determinantes para a continuidade do recebimento do Bolsa Família. Essas condicionalidades visam promover o desenvolvimento integral das crianças e a saúde das gestantes, assegurando que o programa vá além da transferência de renda, promovendo também o acesso a serviços essenciais e o bem-estar social a longo prazo. A fiscalização e o acompanhamento dessas exigências são realizados pelos órgãos competentes, garantindo a efetividade e a justiça na distribuição dos recursos





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