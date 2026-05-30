Bolsa de Valores Brasileira Encerra Maio com Maior Queda Mensal em Mais de Três Anos

A bolsa de valores brasileira encerrou maio com a maior queda mensal em mais de três anos, após uma sequência de baixas que a distanciou da marca inédita de 200 mil que ensaiou atingir em meados de abril.

A bolsa de valores brasileira encerrou maio com a maior queda mensal em mais de três anos, após uma sequência de baixas que a distanciou da marca inédita de 200 mil que ensaiou atingir em meados de abril.

O pior desempenho foi registrado desde o declínio de fevereiro de 2023, com uma queda de 7,49%. A negativa de capital externo da bolsa no mês foi de R$ 14,1 bilhões até o dia 27 de maio, excluindo ofertas de ações. Estrategistas apontam que o desempenho reflete uma rotação de capital de volta para o setor de tecnologia nos Estados Unidos e na Ásia.

O apetite por inteligência artificial seguiu sendo o principal motor das bolsas americanas, em contraste com o desempenho mais fraco dos mercados emergentes, principalmente em países com menor peso nessa temática. O estrangeiro segue fazendo um movimento de rotação, saindo de Brasil e voltando para empresas de tecnologia. A queda na bolsa é reflexo de uma relação risco-retorno do mercado brasileiro com as bolsas mundiais.

Além disso, o cenário geopolítico ainda está pesando no sentimento do mercado, levando a maior cautela dos investidores. O mercado começa a incorporar de forma mais clara a ideia de que o cenário de incerteza pode perdurar, o que significa que setores estratégicos da economia, como sistema financeiro, infraestrutura, energia, mineração e agronegócio, além de empresas que operam internacionalmente, deverão enfrentar processos mais severos.

O mercado internacional passará a olhar para o país com um nível maior de cautela, o que deve elevar a pressão sobre bancos e instituições financeiras que operam no Brasil. O Ibovespa está em tendência de baixa no curto prazo e terá caminho livre para uma realização de lucros mais intensa se ficar abaixo de 173.500 pontos. Para sair dessa tendência de baixa e retornar a um cenário neutro, o Ibovespa terá que superar a região de 179.500 pontos.

Nesta semana, o UBS cortou a recomendação das ações brasileiras de 'atrativas' para 'neutra', citando uma mudança no perfil de risco versus retorno. A visão mais ampla para mercados emergentes continua construtiva, com o afrouxamento monetário, fortes entradas de capital estrangeiro em meio à demanda por diversificação em mercados emergentes e um cenário macroeconômico resiliente já se materializando amplamente no desempenho do Ibovespa desde meados do ano passado.

Três fatores adversos convergentes agora alteram, em nossa visão, o equilíbrio de risco-retorno: o aumento da incerteza política relacionada às eleições, um ciclo de afrouxamento monetário do BC mais curto e menos intenso, e a aceleração do afrouxamento fiscal no período pré-eleitoral. Embora os fundamentos permaneçam resilientes, essas dinâmicas devem manter o equilíbrio entre risco e retorno até a eleição de outubro.

O sentimento em relação à bolsa piorou em comparação a abril, segundo uma pesquisa com assessores e consultores vinculados à XP divulgada na quinta-feira (28). De acordo com o estudo, a renda fixa segue como a classe de ativos preferida dos clientes, seguida de ativos internacionais. Instabilidade política e eleições são as principais preocupações, seguidas pelos riscos fiscais no Brasil e pelos riscos geopolíticos





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