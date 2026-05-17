Bolo-pudim vira febre em 2026:

Depois do sucesso do 'morango do amor', outro famoso doce brasileiro ganhou nova vida em 2026. O bolo-pudim, feito com combinações clássicas das receitas, ganhou popularidade nas redes sociais e impulsionou vendas em diferentes partes do país.

Novo ‘morango do amor’? Entenda por que bolo-pudim virou febre em 2026 — Foto: Reprodução/Youtube Depois do ‘morango do amor’, que viralizou nas redes sociais no ano passado, uma nova febre gastronômica tem tomada conta da internet em 2026: o bolo-pudim.

A sobremesa, que combina duas receitas clássicas da confeitaria brasileira, se espalhou rapidamente por vídeos nas redes sociais, impulsionou vendas e virou aposta de pequenos empreendedores em diferentes regiões do país. Em Belo Horizonte (MG), por exemplo, a confeiteira Maria Tereza dos Santos vendeu mais de 400 pedaços de bolo-pudim em poucas horas durante uma feira hippie realizada em janeiro. Por volta das 7h, já havia fila de clientes à espera do doce, vendido a R$ 25 a unidade.

Algumas pessoas chegaram a aguardar até duas horas. Antes mesmo do fim da feira, por volta das 11h, todas as fatias já haviam se esgotado. Vídeos em alta no g





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