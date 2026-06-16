A tragédia que abalou Juazeiro do Norte é marcada por homenagens emocionantes no velório coletivo de sete jovens da delegação de basquete, vítimas de um acidente na CE-187, em Tauá.

Bolas de basquete cercadas por velas marcam despedida de jovens mortos em acidente com delegação campeã no Ceará ; veja vídeos. A tragédia que abalou Juazeiro do Norte é marcada por homenagens emocionantes no velório coletivo de sete jovens da delegação de basquete, vítimas de um acidente na CE-187 , em Tauá .

Sobreviventes e familiares prestaram tributo com bolas de basquete cercadas por velas, gesto que viralizou nas redes. A cidade, em luto oficial, oferece apoio às famílias. O acidente ocorreu após a equipe conquistar o título da Copa Sobral 2026. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas. A comoção pela morte de sete integrantes de uma delegação de basquete de Juazeiro do Norte ganhou novos contornos nesta terça-feira (16), durante o velório coletivo realizado no Ginásio Poliesportivo do município.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma homenagem prestada por sobreviventes, familiares e amigos das vítimas, em um gesto que transformou bolas de basquete em símbolos de despedida para os jovens que perderam a vida no acidente ocorrido na CE-187, em Tauá, no interior do Ceará. Um dos vídeos mais compartilhados foi publicado pelo portal local No Cariri Tem e já ultrapassou 600 mil visualizações.

Nas imagens, registradas após um ato ecumênico realizado no ginásio, sobreviventes da tragédia levam bolas de basquete para a área externa do local e acendem velas ao redor delas. O ato emocionou familiares, amigos e moradores que acompanharam a cerimônia. Os jovens homenageados integravam a equipe que representou Juazeiro do Norte na Copa Sobral 2026 e havia conquistado o título da categoria Sub-19 poucas horas antes do acidente.

Desde as 7h desta terça-feira, centenas de pessoas passaram pelo Ginásio Poliesportivo para prestar as últimas homenagens a seis das sete vítimas: Henrique Ferreira Bezerra, Jonatan Samuel dos Santos Lopes, João Paulo Sampaio de Alencar, Cauã Rodrigues Fratta, Marcos Miguel da Silva, assistente técnico da equipe, e Luiz José de Morais Neto. A família de Matheus Henrique optou por realizar uma cerimônia de despedida reservada.

Segundo a Prefeitura de Juazeiro do Norte, o cortejo com os corpos de seis vítimas está previsto para sair do ginásio às 16h em direção ao cemitério da cidade. O município decretou luto oficial após a tragédia e mantém uma estrutura de acolhimento às famílias afetadas, com atendimento psicológico, assistência social e suporte emergencial.

Em entrevista ao No Cariri Tem, o prefeito Glêdson Bezerra destacou o impacto da tragédia para a cidade, que acompanhava a celebração da conquista esportiva poucas horas antes do acidente. Em nota divulgada anteriormente, a prefeitura afirmou solidariedade aos familiares e ressaltou que as vítimas deixam histórias, sonhos e projetos interrompidos de forma abrupta.

O acidente ocorreu na madrugada de segunda-feira (15), quando o ônibus que transportava atletas e integrantes da comissão técnica tombou às margens da CE-187 durante o retorno de Sobral para Juazeiro do Norte. As circunstâncias do caso seguem sob investigação. Enquanto isso, a cidade se despede dos jovens que, na noite anterior à tragédia, haviam levado o nome do município ao topo do pódio em uma das principais competições de base do estado





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