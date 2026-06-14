Bola de Cristal: Brasil tem vantagem contra Holanda ou Japão e 84,3% de chance de avançar na Copa

Ferramenta do GLOBO calcula probabilidades de confrontos nas oitavas da Copa do Mundo; seleção brasileira tem boas chances contra ambas as equipes e alta probabilidade de classificação

A seleção brasileira de futebol pode enfrentar Holanda ou Japão na fase eliminatória da Copa do Mundo, com vantagem nos possíveis confrontos, segundo a ferramenta Bola de Cristal do GLOBO.

O Brasil tem 31,5% de chances de vitória contra a Holanda e 34,8% contra o Japão. A probabilidade de avançar ao mata-mata é de 84,3%, após o empate com Marrocos. O próximo jogo será contra o Haiti, na sexta-feira (19), às 21h30, na Filadélfia, com 63,7% de chance de vitória brasileira. O empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão, no domingo, é crucial para definir os adversários nas oitavas.

O chaveamento determina que o líder do Grupo C (Brasil) enfrente o vice-líder do Grupo F, e vice-versa. A chance de confronto com a Holanda é de 16,7% e com o Japão, 15,6%. A última eliminação brasileira para a França em 2006 e o 7x1 em 2014 são lembrados como momentos de estatísticas negativas. O jogo entre Holanda e Japão foi marcado por quatro gols no segundo tempo, com destaque para Daichi Kamada, autor do segundo gol japonês.

A evolução física e o jogo aéreo do Japão são observados. A ferramenta Bola de Cristal, iniciativa do GLOBO com inteligência artificial supervisionada por jornalistas, oferece essas projeções. Outras notícias incluem a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, em salto na Ponte do Esqueleto, em Limeira (SP), com instrutores presos preventivamente por suposta negligência.

Há ainda um pedido de investigação contra a Meta pelo mapa do Instagram, após lançamento acidental no Brasil, e alertas do primeiro-ministro canadense sobre bloqueio à IA da Anthropic





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