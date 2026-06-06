Bolívia desobstrui rodovia bloqueada por manifestantes após reunião de emergência

A polícia e as forças armadas da Bolívia desobstruíram parte de uma rodovia importante em San Julián, na região leste de Santa Cruz, após mais de três semanas de bloqueios que haviam interrompido o trânsito durante um impasse de protestos em todo o país.

A polícia e as forças armadas da Bolívia desobstruíram parte de uma rodovia importante em San Julián, na região leste de Santa Cruz, no sábado (6), após mais de três semanas de bloqueios que haviam interrompido o trânsito durante um impasse de protestos em todo o país.

As autoridades informaram que a operação de desobstrução começou por volta das 6h, horário local, quando as forças de segurança retiraram troncos, entulhos e outras barreiras da estrada, permitindo que alguns veículos presos continuassem suas viagens. A operação foi realizada sem incidentes, embora alguns manifestantes tenham sido atingidos por disparos de arma de fogo durante a operação.

Segundo as autoridades, os tiros vieram na direção dos manifestantes, e um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa da Bolívia e revisado pela Reuters mostrou duas pessoas atirando com rifles do lado do bloqueio. O ministro do Planejamento, Oscar Mario Justiniano, afirmou que a polícia estava equipada com agentes químicos e equipamentos de proteção e buscava evitar confrontos enquanto também abria corredores humanitários.

A decisão de desobstruir a rodovia foi tomada após uma reunião de emergência entre o presidente da Bolívia, Luis Arce, e líderes de partidos políticos. A reunião foi realizada no Palácio Quemado, sede do governo, e teve como objetivo encontrar uma solução para o impasse de protestos que havia paralisado o país há mais de três semanas.

Durante a reunião, os líderes políticos concordaram em criar um comitê de crise para discutir e encontrar soluções para os problemas que estavam levando os manifestantes a bloquear as estradas. A decisão de desobstruir a rodovia foi tomada após a reunião, e as forças de segurança começaram a retirar as barreiras e a liberar o trânsito. A operação de desobstrução foi realizada em duas etapas, com as forças de segurança primeiro retirando as barreiras e depois liberando o trânsito.

A operação foi realizada sem incidentes, e os manifestantes foram autorizados a continuar seus protestos em outras partes da cidade. A decisão de desobstruir a rodovia foi vista como um passo importante para encontrar uma solução para o impasse de protestos que havia paralisado o país há mais de três semanas.

A reunião de emergência entre o presidente da Bolívia e líderes de partidos políticos foi realizada no Palácio Quemado, sede do governo, e teve como objetivo encontrar uma solução para o impasse de protestos que havia paralisado o país há mais de três semanas. A reunião foi realizada após a decisão de desobstruir a rodovia, e os líderes políticos concordaram em criar um comitê de crise para discutir e encontrar soluções para os problemas que estavam levando os manifestantes a bloquear as estradas.

A decisão de criar um comitê de crise foi tomada após a reunião, e os líderes políticos concordaram em trabalhar juntos para encontrar soluções para os problemas que estavam levando os manifestantes a bloquear as estradas





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