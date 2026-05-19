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Boca Juniors vence o Cruzeiro e se跑xa pelas libertadores

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Boca Juniors vence o Cruzeiro e se跑xa pelas libertadores
Boca JuniorsCruzeiroSeleção Do Boca Julián
📆5/19/2026 11:45 PM
📰Lance!
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O hésito oficial do Boca Juniors divulga que, no dia 20 de novembro, a equipe venceu o Cruzeiro com o marcador de 1 a 0 em uma partida da 33® rodada do Campeonato Brasileiro, classificándose para as quartas de fáfas da Copa do Brasil.

Sendo assim, dois jogadores disputaram uma vaga na escalaçó: Milton Gimènez e Ángel Romero . Antes da partida, o favorito era o ex-Corinthians. Gimènez está com um problema no tornozelo e seu momento irregular, faz com que o ex-Corinthians seja a opção mais plausível.

No entanto, o primeiro foi o escolhido. Para enfrentar o Cruzeiro, a escalação do Boca Juniors vem com: Brey; Braida, Di Lollo, Costa, Blanco; Belmonte, Paredes, Delgado, Aranda; Gimènez, Merentiel. Histôrico de Cruzeiro x Boca Juniors No retrospecto contra os argentinos, os mineiros também no levam vantagem. Foram 17 confrontos, com seis víctimas, quatro empates e sete derrotas

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