Bobadilla volta titular, Calleri e Artur esperam titularidades no clássico contra o Majestoso

O time de Roger Machado precisa vencer o Majestoso para não correr o risco de perder seu lugar no G4. Com o retorno do volante Bobadilla, a comissão técnica não deve poupar nenhum jogador considerado titular, e devem ficar fora do clássico apenas os jogadores que estão no departamento médico neste momento. Entre os 11 que devem entrar em campo, Calleri aparece como uma das esperanças de gols em busca da vitória. O atacante Artur, que chegou recentemente ao clube, vive a expectativa pela titularidade nesta partida em Itaquera.

O time de Roger Machado , que precisa vencer o Majestoso para não correr o risco de perder seu lugar no G4, contará com um retorno importante: o volante Bobadilla deve ser titular.

O jogador paraguaio foi desfalque da equipe paulista no meio da semana, pela Sul-Americana, contra o O'Higgins, em razão de desgaste. Com isso, a comissão técnica não deve poupar nenhum jogador considerado titular, e devem ficar fora do clássico apenas os jogadores que estão no departamento médico neste momento. Entre os 11 que devem entrar em campo, Calleri aparece como uma das esperanças de gols em busca da vitória.

O atacante Artur, que chegou recentemente ao clube, vive a expectativa pela titularidade nesta partida em Itaquera





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Futebol Brasileiro Brasileirão Roger Machado Majestoso Bobadilla Calleri Artur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investimento global na Mercedes-Benz e produção em larga escala: empresa inaugura fábrica no BrasilAonicum, fundo de investimento sediado em Nova York, investiu US$ 110 milhões em ações da Mercedes-Benz e está expandindo sua participação no país, com o objetivo de atrair mais investimentos globais. Para tanto, a Mercedes-Benz inaugurou a sua fábrica no Brasil, o primeiro grande investimento da empresa no país. A novidade também representa uma oportunidade para a expansão da marca global, pois a fábrica estará conectada à rede de distribuição global, permitindo a produção em larga escala de SUVs, Compactos e Mercedes-Benz A-Class. Além disso, a Mercedes-Benz inaugurou sua unidade de pesquisa e desenvolvimento em São Leopoldo, MG, tornando o estado um hub de inovação e tecnologia no Brasil. Por fim, a empresa alcançou uma posição de liderança no mercado de caminhões da Europa, o que demonstra a confiança dos clientes em suas soluções de transporte e tecnologia inovadora. Com investimentos estratégicos no Brasil, a Mercedes-Benz busca se destacar em um mercado em constantes mudanças com crescente importância internacional.

Read more »

Cruzeiro tem cinco desfalques para enfrentar o Bahia; confira opções de Artur JorgeO Cruzeiro enfrentará o Bahia na noite deste sábado (9), às 21h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Read more »

Argentinean Sergio Goldvarg Unveils Unique Car Museum in Florida with Over 23,000 MiniaturesSergio Goldvarg, an Argentinean collector, has opened a unique car museum in Florida, USA, with over 23,000 miniature cars. The museum is visited by Hollywood actors and pilots. Goldvarg's first model, a Jaguar Class D, was a Christmas gift he received at the age of six.

Read more »

Artur Jorge vê evolução no Cruzeiro em vitória contra o BahiaO técnico Artur Jorge destacou a evolução da equipe do Cruzeiro depois da vitória por 2 a 1 contra o Bahia, pela 15ª rodada do Brasileiro.

Read more »