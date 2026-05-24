Bobadilla do São Paulo viajou ao Paraguai para tratamento e já vê convocação para a Copa do Mundo

O paraguaio Bobadilla do São Paulo viajou ao Paraguai neste sábado (23) para iniciar tratamento no joelho, após pancada sofrida no último treino da equipe. Ele já vê convocação para a Copa do Mundo e lamentou o empate do São Paulo em casa.

O jogador paraguaio Bobadilla do São Paulo , que sofreu pancada no joelho no último treino da equipe e já visa a convocação para a seleção na Copa do Mundo, viajou ao Paraguai neste sábado (23) para iniciar tratamento.

Ele lamentou o empate do São Paulo em casa e disse que o 'instinto de proteção' atrapalhou a decisão de não convocar o meio-campista para a Sul-Americana. A lesão não preocupa a ponto de o jogador perder a Copa. O paraguaio já sentiu o local após uma dividida no treino de sexta-feira (22), no SuperCT, e cumpriu suspensão por ter recebido o terceiro amarelo na partida contra o Botafogo.

A convocação da Seleção Paraguaia está marcada para o dia 1° de junho e o jogador deve estar entre os convocados para o Mundial





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