Boa Vista enfrentará chuvas e céu nublado durante a semana

A semana em Boa Vista será marcada por chuvas e céu parcialmente nublado, com temperaturas variando entre 22°C e 33°C. O índice ultravioleta permanece elevado nos primeiros dias da semana, exigindo atenção ao se expor ao sol.

A semana em Boa Vista , entre segunda-feira (15) e domingo (21), será marcada por céu parcialmente nublado e chuvas na maior parte dos dias. As temperaturas variam entre mínimas de 22°C e máximas de 33°C ao longo do período.

O índice ultravioleta permanece elevado nos primeiros dias da semana, exigindo atenção ao se expor ao sol. A segunda-feira começa com céu parcialmente nublado e chuva moderada, com temperaturas variando entre 23°C de mínima e 29°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 24°C pela manhã, 32°C durante o dia, 26°C à tarde e 24°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 7,56 mm.

A umidade do ar estará em 71%. Os ventos sopram a 4 m/s. O índice ultravioleta é de 11,58, considerado extremo. Na terça-feira, o dia seguirá com céu parcialmente nublado e chuva fraca, com temperaturas variando entre 22°C de mínima e 31°C de máxima.

A sensação térmica oscila entre 23°C pela manhã, 34°C durante o dia, 30°C à tarde e 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 1,56 mm. A umidade do ar estará em 59%. Os ventos sopram a 4,11 m/s.

O índice ultravioleta permanece extremo, com valor de 11,55. Na quarta-feira, a previsão indica céu parcialmente nublado com chuva fraca, com temperaturas variando entre 23°C de mínima e 32°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 23°C pela manhã, 35°C durante o dia, 31°C à tarde e 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 1,25 mm.

A umidade do ar estará em 56%. Os ventos sopram a 4,26 m/s. O índice ultravioleta atinge 11,45, nível extremo. Na quinta-feira, o dia segue com céu parcialmente nublado e chuva fraca, com temperaturas variando entre 23°C de mínima e 31°C de máxima.

A sensação térmica oscila entre 24°C pela manhã, 33°C durante o dia, 35°C à tarde e 24°C à noite. A probabilidade de chuva é de 89%, com volume estimado de 2,39 mm. A umidade do ar estará em 58%. Os ventos sopram a 4,21 m/s.

O índice ultravioleta é de 11,49, nível extremo. Na sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva moderada, com temperaturas variando entre 23°C de mínima e 32°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 23°C pela manhã, 33°C durante o dia, 33°C à tarde e 26°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 3,58 mm.

A umidade do ar estará em 59%. Os ventos sopram a 4,11 m/s. O índice ultravioleta cai para 2,05, nível baixo. O sábado será o único dia da semana sem previsão de chuva, com céu de poucas nuvens.

As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 33°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 25°C pela manhã, 34°C durante o dia, 33°C à tarde e 26°C à noite. A probabilidade de chuva é de apenas 3%. A umidade do ar estará em 58%.

Os ventos sopram a 3,09 m/s. O índice ultravioleta é de 3, nível moderado. No domingo, o dia começa com céu parcialmente nublado pela manhã e chuva fraca à tarde, com temperaturas variando entre 24°C de mínima e 33°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 24°C pela manhã, 34°C durante o dia, 32°C à tarde e 27°C à noite.

A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 2,94 mm. A umidade do ar estará em 59%. Os ventos sopram a 2,85 m/s. O índice ultravioleta é de 3, nível moderado.

A semana em Boa Vista apresenta chuvas em praticamente todos os dias do período analisado. Na segunda-feira, o volume mais expressivo é esperado, com 7,56 mm de chuva moderada. Nos dias seguintes, os volumes ficam menores, com chuvas fracas entre 1,25 mm e 3,58 mm, exceto na sexta-feira, quando voltam a se intensificar com 3,58 mm de chuva moderada. O sábado oferece uma pausa nas precipitações, com céu de poucas nuvens e probabilidade de chuva de apenas 3%.

O domingo encerra a semana com retorno das chuvas à tarde. O índice ultravioleta permanece em nível extremo do início até sexta-feira, o que requer atenção redobrada na exposição ao sol especialmente entre segunda e quinta-feira





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