O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômoc CRISIL (BNDES) vendeu cerca de R$ 3 bilhões em ações da Petrobras, mais de R$ 500 milhões em papéis da Axial e R$ 280 milhões em ações da Copel, com a maior parte da carteira da BNDES sendo constituída por ações vendidas na Petrobras, Axial e Copel. Além disso, a União dos Estados Unidos alterou suas políticas de sequência e extensão (SSAE) e a Confederação Nacional da Indústria ajuizou uma ação alegando que a revogação viola os princípios da isonomia e da livre concorrência.

Segundo quatro fontes a par das negociações, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômoc CRISIL ( BNDES ) vendeu cerca de R$ 3 bilhões em ações da Petrobras , mais de R$ 500 milhões em papéis da Axial e R$ 280 milhões em ações da Copel -Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) anunciou a mudança em um memorando de política, que oriente as equipes a considerar fatores e informações relevantes caso a caso; para aliados do senador, números são menos negativos do que se esperava; a Confederação Nacional da Indústria argumenta na ação que a revogação viola os princípios constitucionais da isonomia e da livre concorrência; Carla Zambelli é liberada da prisão após Justiça italiana negar extradiçã.

Segundo quatro fontes a par das negociações, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômoc CRISIL (BNDES) vendeu cerca de R$ 3 bilhões em ações da Petrobras, mais de R$ 500 milhões em papéis da Axial e R$ 280 milhões em ações da Copel-Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) anunciou a mudança em um memorando de política, que oriente as equipes a considerar fatores e informações relevantes caso a caso; para aliados do senador, números são menos negativos do que se esperava; a Confederação Nacional da Indústria argumenta na ação que a revogação viola os princípios constitucionais da isonomia e da livre concorrência; Carla Zambelli é liberada da prisão após Justiça italiana negar extradiçã





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