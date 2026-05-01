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BNDES Retoma Financiamento no Exterior em Meio a Dívidas Bilionárias de Cuba e Venezuela

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BNDES Retoma Financiamento no Exterior em Meio a Dívidas Bilionárias de Cuba e Venezuela
BNDESCubaVenezuela
📆5/1/2026 11:17 AM
📰CNNBrasil
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O governo brasileiro retoma o financiamento do BNDES para obras no exterior, enquanto busca recuperar bilhões de reais em dívidas não pagas por Cuba e Venezuela. A nova lei visa evitar novos calotes, mas a dívida existente continua sendo um desafio.

O Brasil se encontra em uma encruzilhada complexa no que tange ao financiamento de projetos de infraestrutura no exterior, equilibrando a retomada de investimentos através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES ) com a árdua tarefa de recuperar bilhões de reais em dívida s não pagas por países como Cuba e Venezuela .

A recente sanção de uma lei pelo presidente Lula (PT) que autoriza novos empréstimos do BNDES para a exportação de serviços de engenharia sinaliza um esforço para reativar o setor de construção civil brasileiro no cenário internacional, permitindo que empresas retomem a participação em grandes projetos de infraestrutura em outros países. No entanto, essa iniciativa reacende um debate crucial sobre os riscos inerentes a esse modelo de financiamento, especialmente considerando o histórico de inadimplência de alguns parceiros comerciais.

O mecanismo de operação do BNDES envolve a concessão de recursos para que empresas brasileiras possam executar obras no exterior. Em teoria, quando o país contratante não cumpre com suas obrigações de pagamento, o banco aciona um seguro que deveria cobrir o prejuízo através do Fundo de Garantia à Exportação (FGE), um instrumento financeiro da União criado especificamente para mitigar esse tipo de risco.

Contudo, na prática, o ônus de arcar com eventuais rombos recai sobre os contribuintes brasileiros. A situação da Venezuela é particularmente preocupante, com uma dívida já coberta pelo FGE que ultrapassa a marca de US$ 1,2 bilhão. Entre os projetos financiados no país sul-americano e que não tiveram seus pagamentos honrados estão os metrôs de Caracas e Los Teques, além da Siderúrgica Nacional.

A dívida cubana também é significativa, atingindo US$ 676 milhões em atraso, tendo como principal obra de infraestrutura financiada o Porto de Mariel. A garantia exigida pelo BNDES para essa obra, as receitas geradas pela indústria cubana de charutos, foi posteriormente considerada inadequada e frágil pelo Tribunal de Contas da União (TCU), evidenciando a fragilidade dos mecanismos de proteção implementados.

Apesar das negociações em curso, o Ministério da Fazenda informou que não há previsão de regularização dos pagamentos por parte de Cuba e Venezuela. A pasta assegura que o governo brasileiro continua a buscar a cobrança dos créditos através de canais bilaterais e em fóruns internacionais, aplicando juros sobre os valores em atraso.

No entanto, especialistas no assunto são céticos quanto à possibilidade de que esses países cumpram com suas obrigações financeiras. Tony Volpon, colunista do CNN Money, expressou sua preocupação, afirmando que 'não é bom fazer obra em países que não têm capacidade de pagar esses créditos de volta', questionando a pertinência de alocar a capacidade de financiamento do BNDES em países com alta probabilidade de inadimplência.

A nova lei sancionada pelo governo federal busca mitigar os riscos de novas inadimplências através de uma série de medidas. A norma visa aumentar a transparência das operações do BNDES, exigindo a divulgação pública de informações sobre os empréstimos concedidos.

Além disso, a lei proíbe a realização de novas operações com países que já se encontram em situação de inadimplência. É importante resgatar o contexto histórico para entender a relevância dessa retomada do financiamento. No auge da atuação das empreiteiras brasileiras no exterior, elas chegaram a conquistar uma fatia de quase 2,5% do mercado global de serviços de engenharia, mas perderam espaço após a interrupção do financiamento pelo BNDES em decorrência das investigações da Operação Lava Jato.

A dívida acumulada por Cuba e Venezuela, no entanto, continua a representar um fardo pesado para o Brasil, somando dezenas de bilhões de reais em calotes. A retomada do financiamento, portanto, exige uma análise criteriosa dos riscos e a implementação de mecanismos de proteção mais eficazes para evitar que a história se repita. A lei recente é um passo nessa direção, mas a efetividade das medidas dependerá da sua rigorosa aplicação e do acompanhamento constante das operações realizadas.

A situação atual exige um equilíbrio delicado entre o estímulo ao setor de construção civil brasileiro e a proteção dos recursos públicos, garantindo que os investimentos no exterior sejam realizados de forma responsável e sustentável. A experiência passada serve como um alerta para a necessidade de evitar a repetição de erros e de adotar uma postura mais cautelosa na concessão de crédito a países com histórico de inadimplência.

A transparência e a responsabilização são elementos-chave para garantir a integridade do processo e evitar o desperdício de recursos públicos

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