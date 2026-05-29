A Blue Origin rocket explodes during a test, causing a setback for the company's efforts to compete with SpaceX, owned by Elon Musk.

Um foguete New Glenn da Blue Origin explodiu de forma dramática durante um teste na plataforma de lançamento na quinta-feira (28), representando um revés para a empresa espacial de Jeff Bezos, que tenta reduzir a distância em relação à Space X, de Elon Musk .

Imagens divulgadas pelo canal NasaSpaceflight, no YouTube, mostraram o foguete sendo acionado por volta das 21h (horário da costa leste dos EUA, 2h de sexta-feira GMT), antes de explodir em uma grande bola de fogo que se elevou no céu, lançando uma coluna intensa de chamas e fumaça. A Blue Origin confirmou o incidente e descreveu o ocorrido como uma ‘anomalia’, termo comumente usado no setor aeroespacial para se referir a falhas durante testes ou lançamentos.

‘Detectamos uma anomalia durante o teste de ignição de hoje. Todos os funcionários estão seguros e localizados. Forneceremos atualizações assim que tivermos mais informações’, afirmou a empresa em publicação na rede X. O teste de ignição a quente consiste em acionar os motores do foguete enquanto ele permanece fixo à plataforma de lançamento. Em publicação separada, Jeff Bezos afirmou que ainda é ‘cedo demais para saber a causa raiz’ do incidente.

‘Foi um dia muito difícil, mas vamos reconstruir o que for necessário e voltar a voar. Vale a pena’, escreveu. A Blue Origin havia anunciado na quarta-feira que preparava o New Glenn para lançar 48 satélites Amazon Leo em órbita baixa da Terra, dentro do projeto de criação de uma constelação de internet via satélite que pretende competir com a Starlink, da SpaceX. A empresa, no entanto, não havia divulgado data para o lançamento.

O New Glenn é um foguete de cerca de 29 andares de altura, com primeiro estágio reutilizável, desenvolvido ao longo de aproximadamente uma década e com investimentos bilionários, projetado para competir com os foguetes Falcon e a Starship, da SpaceX. Elon Musk comentou o vídeo da explosão na rede X, dizendo: ‘Muito lamentável. Foguetes são complicados.

’ Além disso, o Ibre Para Janaína Feijó, economista do FGV Ibre, avalia que a geração de empregos fraca em abril traz alerta para o ano, e Oliver Stuenkel alerta que a decisão pode atrapalhar o país como destino de investimentos por parte de outros países, já que as operações podem ser questionadas por possíveis laços com o PCC, que atua em muitas frentes da economia lícita brasileira





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