Blue Origin Inicia Reconstrução de Plataforma de Lançamento Destruída na Flórida

Jeff Bezos anunciou em Paris que a Blue Origin começou a reconstrução da plataforma de lançamento destruída em maio. O acidente durante um teste do foguete New Glenn não causou vítimas, mas exigirá um longo período de reparos, conforme alerta a NASA.

A plataforma de lançamento da Blue Origin na Flórida, destruída durante um acidente no final de maio, começou a ser reconstruída. A informationação foi feita por Jeff Bezos , fundador da empresa e da Amazon, durante sua participação na conferência VivaTech, em Paris, na França.

Em um discurso, o executivo detalhou que equipes da Blue Origin trabalharam em regime de 24 horas para remover os destroços do local e que as obras de reconstrução tiveram início na terça-feira, 16. O acidente ocorreu no dia 28 de maio, durante um teste de ignição de motor do foguete New Glenn, na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. O evento destruiu a plataforma de lançamento, mas não causou vítimas.

"Foi um golpe duro para toda a equipe. Mas o que aprendemos desde então é que tivemos muita sorte", refletiu Bezos. Ele também destacou que, apesar da destruição, parte importante da infraestrutura de lançamento foi preservada, incluindo o parque de tanques de propelente, com estoques de hidrogênio líquido, gás natural liquefeito e oxigênio líquido. Esses componentes são essenciais para as operações futuras e devem agilizar a retomada dos lançamentos.

A reconstrução, no entanto, enfrenta um cronograma desafiador. O administrador da NASA, Jared Isaacman, declarou à CNBC no início do mês que os danos ao sistema de lançamento exigirão "um bom tempo" para serem completamente reparados, o que pode afetar os planos da Blue Origin para o New Glenn.

O acidente reacendeu a atenção sobre os riscos inerentes ao desenvolvimento de foguetes reforçados e coloca a empresa em uma corrida técnica e operacional com concorrentes como a SpaceX, de Elon Musk. A explosão, embora não tenha causado feridos, resultou na perda total da plataforma de lançamento e em danos significativos à infraestrutura ao redor. As investigações em andamento buscam determinar a causa raiz da falha durante o teste de motor.

Para Bezos, o incidente serve como um momento de aprendizado e resiliência para a organização. A prioridade agora é concluir a reconstrução de forma segura e eficiente, garantindo que o New Glenn esteja pronto para sua missão inaugural nos próximos ciclos de voo. A indústria aeroespacial observa com atenção o desdobramento dessa recuperação, que pode definir o ritmo da competição no setor de lançamentos comerciais





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