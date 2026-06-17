Blue Origin Inicia Reconstrução de Plataforma de Lançamento Destruída na Flórida

Jeff Bezos anunciou em Paris que a Blue Origin começou a reconstrução da plataforma de lançamento destruída em maio. O acidente durante um teste do foguete New Glenn não causou vítimas, mas exigirá um longo período de reparos, conforme alerta a NASA.
A plataforma de lançamento da Blue Origin na Flórida, destruída durante um acidente no final de maio, começou a ser reconstruída. A informationação foi feita por Jeff Bezos , fundador da empresa e da Amazon, durante sua participação na conferência VivaTech, em Paris, na França.
Em um discurso, o executivo detalhou que equipes da Blue Origin trabalharam em regime de 24 horas para remover os destroços do local e que as obras de reconstrução tiveram início na terça-feira, 16. O acidente ocorreu no dia 28 de maio, durante um teste de ignição de motor do foguete New Glenn, na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. O evento destruiu a plataforma de lançamento, mas não causou vítimas.
"Foi um golpe duro para toda a equipe. Mas o que aprendemos desde então é que tivemos muita sorte", refletiu Bezos. Ele também destacou que, apesar da destruição, parte importante da infraestrutura de lançamento foi preservada, incluindo o parque de tanques de propelente, com estoques de hidrogênio líquido, gás natural liquefeito e oxigênio líquido. Esses componentes são essenciais para as operações futuras e devem agilizar a retomada dos lançamentos.
A reconstrução, no entanto, enfrenta um cronograma desafiador. O administrador da NASA, Jared Isaacman, declarou à CNBC no início do mês que os danos ao sistema de lançamento exigirão "um bom tempo" para serem completamente reparados, o que pode afetar os planos da Blue Origin para o New Glenn.
O acidente reacendeu a atenção sobre os riscos inerentes ao desenvolvimento de foguetes reforçados e coloca a empresa em uma corrida técnica e operacional com concorrentes como a SpaceX, de Elon Musk. A explosão, embora não tenha causado feridos, resultou na perda total da plataforma de lançamento e em danos significativos à infraestrutura ao redor. As investigações em andamento buscam determinar a causa raiz da falha durante o teste de motor.
Para Bezos, o incidente serve como um momento de aprendizado e resiliência para a organização. A prioridade agora é concluir a reconstrução de forma segura e eficiente, garantindo que o New Glenn esteja pronto para sua missão inaugural nos próximos ciclos de voo. A indústria aeroespacial observa com atenção o desdobramento dessa recuperação, que pode definir o ritmo da competição no setor de lançamentos comerciais
Blue Origin Jeff Bezos New Glenn Explosão Foguete Reconstrução Plataforma Lançamento Cabo Canaveral NASA
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Análise: Com a paz, petróleo cai, mas normalização levará meses | BlogsTrégua entre EUA e Irã derruba o petróleo, mas reconstrução dos fluxos globais será gradual
Read more »
STF inicia hoje julgamento de Eduardo Bolsonaro por atuação nos EUAEx-deputado é acusado de coação no curso do processo; sessão terá início às 14h com leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes
Read more »
STF inicia julgamento de Eduardo Bolsonaro por coaçãoEx-deputado é acusado de articular a imposição de tarifas comerciais pelos EUA para impedir julgamento de golpe de Estado
Read more »
STF inicia julgamento de Eduardo Bolsonaro em meio a tensão com governo TrumpPGR acusa ex-deputado de articular sanções dos EUA para pressionar autoridades brasileiras
Read more »