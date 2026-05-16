O Estreito de Ormuz, fundamental para o transporte de petróleo, segue bloqueado devido ao conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irã, causando impactos significativos na economia global. O Irã tem negociações em curso para permitir a passagem de navios comerciais enquanto isim com o fortalecimento de sua posição estratégica.

O Estreito de Ormuz, uma das vias mais estratégicas para o tráfego mundial de petróleo , está bloqueada desde o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã.

A notícia, divulgada neste sábado pela televisão estatal iraniana, revela que o bloqueio tem causado perturbações nos mercados globais, servindo como um instrumento de pressão estratégica para Teerã. Segundo a emissora, após a passagem de navios vindo do Leste Asiático, principalmente da China, Japão e Paquistão, representantes europeus iniciaram negociações com a Guarda Revolucionária Iraniana para garantir a travessia respecte ao estreito, embora os países envolvidos não tenham sido identificados.

Antes do conflito, cerca de 20% do combustível consumido no mundo transitavam pelo Estreito de Ormuz. Atualmente, a restrição implementada pelo Irã impacta diretamente no mercado energético global. O presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional do Irã, Ebrahim Azizi, declarou que o país implementou um sistema profissional de gestão do tráfego na região, beneficiando apenas os navios comerciais e as partes que cooperam com as diretrizes iranianas.

Além disso, taxas correspondentes aos serviços prestados serão cobradas, o que adiciona mais um obstáculo ao fluxo normal de transporte marítimo. Enquanto isso, a via permanecerá fechada para as operações conhecidas como 'Projeto Liberdade', referindo-se a uma iniciativa militar temporária dos Estados Unidos destinada a escoltar navios bloqueados no estreito.

Por outro lado, Washington mantém um bloqueio em portos iranianos apesar do precário cessar-fogo vigente desde 8 de abril. Passageiros chineses foram autorizados a transitar pelo estreito nessa quinta-feira, quando o governo iraniano informou que sua marinha permitiu a passagem de mais de 30 navios do país asiático, sendo a China a principal importadora de petróleo iraniano.

Adicionalmente, em meio a essa tensão, Israel realizou ao menos dois ataques em Gaza, deixando sete palestinos mortos, entre eles três mulheres e uma criança. A China, paralela à crise geopolítica, anunciou um pacote para estimular contratações e reduzir o desemprego, demonstrando seus esforços internos para recuperar a estabilidade socioeconômica





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