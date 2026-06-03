Bloqueio de 18% no orçamento ameaça atividades de fiscalização das agências reguladoras

Corte de R$ 22,1 bilhões no Orçamento de 2026 reduz capacidade operacional de agências como ANTT, Anac e ANS, comprometendo serviços à população e investimentos em tecnologia.

O bloqueio de 18% no orçamento das agências reguladoras federais ameaça seriamente suas atividades de fiscalização , investimentos em tecnologia e a prestação de serviços essenciais à população.

Esses valores se inserem em um contingenciamento de R$ 22,1 bilhões no Orçamento de 2026 anunciado pelo governo federal no final de maio. O presidente do Comitê das Agências Reguladoras Federais (Coarf), Guilherme Sampaio, alerta que sucessivos cortes de recursos vêm corroendo a capacidade operacional desses órgãos ao longo dos anos. Um bloqueio orçamentário funciona como um freio de emergência temporário nas finanças públicas, acionado quando os gastos obrigatórios, como aposentadorias e benefícios, superam as projeções.

Para evitar o estouro do teto de gastos, o governo retém recursos de despesas discricionárias, como obras e investimentos. Sampaio assinala que as agências acumulam perdas significativas: em um horizonte de cinco a dez anos, seus orçamentos encolheram cerca de 40%, desconsiderando a correção pela inflação. Esse novo contingenciamento agrava um cenário já crítico, colocando em risco a execução de atividades fundamentais.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) enfrenta o maior bloqueio do ano, R$ 57 milhões, o que pode comprometer leilões previstos para o segundo semestre, a fiscalização do transporte coletivo de passageiros, o monitoramento do piso mínimo do frete e a execução de obrigações contratuais de concessões. A ANTT busca apoio do Ministério dos Transportes, mas a própria pasta também sofreu cortes, o que torna a solução mais complexa. Outras agências também relatam impactos severos.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) teve R$ 24 milhões bloqueados e terá de reduzir em 40% suas ações de fiscalização sobre companhias aéreas, aeroclubes e oficinas de manutenção. Serão suspensas provas para certificação de pilotos e comissários e interrompidos processos de certificação de novas aeronaces, o que pode atrasar a entrada de aviões em operação. A Anac também cancelará eventos voltados à segurança operacional, reduzirá contratos terceirizados e adiará investimentos em tecnologia da informação.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou que acompanha a situação com preocupação e ainda avalia os impactos, mas adverte que restrições orçamentárias podem afetar iniciativas de modernização administrativa, transformação digital e projetos de desenvolvimento institucional. Já a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) stated que está revisando suas programações internas para identificar ajustes e priorizar ações essenciais.

Por fim, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) afirmou que o bloqueio de R$ 34,3 milhões poderá reduzir ações de fiscalização devido à limitação de recursos para deslocamentos e diárias. O conjunto de cortes ameaça a regulação em setores estratégicos como transportes, aviação, saúde suplementar, telecomunicações e energia elétrica, com efeitos diretos na economia e na vida dos cidadãos





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