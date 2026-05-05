Blake Lively e Justin Baldoni chegam a acordo e evitam julgamento por assédio

A atriz Blake Lively e o produtor Justin Baldoni encerraram sua batalha judicial com um acordo, evitando um julgamento que estava prestes a começar. Lively havia acusado Baldoni de assédio sexual e difamação durante as filmagens do filme 'É Assim Que Acaba'.

A disputa legal de grande repercussão entre a atriz Blake Lively e o produtor Justin Baldoni chegou a um acordo, evitando assim um julgamento que estava previsto para começar em 18 de maio.

O acordo foi anunciado pelas partes duas semanas antes da seleção do júri, embora os detalhes permaneçam confidenciais. A ação judicial foi iniciada por Lively, que acusou Baldoni de assédio sexual durante as filmagens do filme 'É Assim Que Acaba', dirigido pelo próprio Baldoni. A atriz alegou ainda que, após denunciar o suposto assédio, Baldoni teria orquestrado uma campanha difamatória contra ela. Baldoni, por sua vez, negou veementemente todas as acusações.

No mês anterior ao acordo, um juiz federal já havia rejeitado dez das treze alegações apresentadas por Lively, incluindo as de assédio sexual e difamação, restringindo o escopo do processo. A rejeição de algumas alegações, como as de assédio sexual, foi baseada em questões técnicas, como o status de Lively como profissional autônoma e não empregada.

As três acusações restantes – retaliação, cumplicidade em retaliação e quebra de contrato – foram direcionadas à produtora de Baldoni, Wayfarer, e a uma empresa de relações públicas contratada por sua equipe. O caso, que se estendeu por mais de um ano, atraiu grande atenção do público e da mídia.

Em um comunicado conjunto divulgado pelos advogados de ambas as partes, foi reconhecido que o processo de produção do filme apresentou desafios e que as preocupações levantadas por Lively mereciam ser consideradas. As partes expressaram o compromisso com ambientes de trabalho seguros e livres de condutas impróprias, e manifestaram o desejo de que o acordo encerre o caso de forma construtiva e pacífica, inclusive no ambiente online.

A origem da disputa remonta ao final de 2024, quando o jornal The New York Times publicou que Lively havia apresentado uma queixa ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia sobre a conduta de Baldoni durante e após a produção de 'É Assim Que Acaba', adaptação do romance de Colleen Hoover. Posteriormente, Lively entrou com uma ação civil no tribunal federal de Nova York contra Baldoni, sua produtora e outros envolvidos.

Na ação, ela detalhou alegações de comentários sexuais inadequados, discussões sobre a vida sexual pessoal de Baldoni, incluindo seu suposto 'vício anterior em pornografia', e improvisações de cenas de intimidade que não haviam sido coreografadas, algumas das quais foram divulgadas publicamente. Baldoni, em sua defesa, argumentou que o comportamento alegado se resumia a 'mal-entendidos e comentários constrangedores', e que algumas conversas eram relevantes devido aos temas adultos abordados pelo filme.

Ele também afirmou que a equipe de produção havia atendido às preocupações de Lively e implementado as mudanças solicitadas. O processo foi marcado por trocas de acusações e pela divulgação de mensagens de texto e vídeos das filmagens, que geraram grande repercussão. Em um momento, a correspondência de Lively com a cantora Taylor Swift tornou-se foco de atenção.

Os advogados de Lively acusaram o advogado de Baldoni de fazer declarações públicas 'enganosas e seletivas' sobre o caso, e solicitaram ao tribunal uma audiência para discutir a conduta dos advogados. O juiz responsável aconselhou as partes a evitarem declarações públicas que pudessem prejudicar o processo.

Durante a disputa, Baldoni também entrou com um processo de difamação no valor de US$ 400 milhões contra Lively e seu marido, Ryan Reynolds, alegando que eles haviam 'sequestrado' seu filme e tentado destruir sua carreira. No entanto, o processo de difamação foi rejeitado por um juiz federal, que considerou que as alegações de assédio sexual de Lively eram protegidas por lei e não poderiam servir de base para um processo por difamação.

O juiz também rejeitou um processo por difamação movido por Baldoni contra o New York Times, que havia publicado um artigo detalhando as alegações de Lively. Baldoni alegou que o artigo continha 'imprecisões, deturpações e omissões', mas o jornal defendeu sua reportagem, afirmando que ela foi 'apurada com meticulosidade e responsabilidade'





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