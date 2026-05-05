Bitcoin opera em alta após recuperar patamar de US$ 80 mil, mas riscos persistem

O bitcoin subiu nesta terça-feira (5) após recuperar o patamar de US$ 80 mil, nível não visto desde janeiro, em meio a um cenário de apetite por risco nos mercados, apesar das incertezas geopolíticas envolvendo o Irã. O ethereum também avançou, enquanto os fundos ETFs de bitcoin registraram influxos pela terceira sessão consecutiva. No entanto, analistas alertam para possíveis quedas repentinas caso o sentimento do mercado mude, especialmente com tensões no Oriente Médio e outros fatores de risco.

O bitcoin opera em alta nesta terça-feira (5) depois de ter recuperado na véspera o patamar de US$ 80 mil, nível que não era visto desde janeiro, em um dia marcado por apetite por risco nos mercados apesar das incertezas e mensagens conflitantes sobre os desdobramentos da guerra envolvendo o Irã.

Por volta das 16 horas (em Brasília), o bitcoin subia 1,91%, a US$ 81.520,64. O ethereum avançava 0,68%, a US$ 2.372,70, de acordo com a plataforma Binance. O movimento da criptomoeda ocorreu à medida que os mercados deixavam a escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã de lado. Desde ontem, os dois países voltaram a trocar ameaças, especialmente em relação ao Estreito de Ormuz.

Ainda assim, o Pentágono afirmou que o cessar-fogo com o Irã segue em vigor e que não pretende ampliar o conflito com Teerã. Desde o início da escalada no Oriente Médio, no final de fevereiro, o bitcoin acumula alta próxima de 20%, em um sinal de que os ativos digitais, até aqui, têm absorvido tanto o aumento da tensão geopolítica quanto o salto recente do petróleo.

Após uma breve sequência de saídas líquidas na semana passada, os fundos ETFs de bitcoin voltaram a atrair recursos pela terceira sessão consecutiva, segundo dados da Coinglass. Para Naeem Aslam, da Zaye Capital Markets, a criptomoeda continua em risco de quedas repentinas se o sentimento do mercado mudar. Segundo ele, quando a tensão no Oriente Médio parece controlada, os investidores frequentemente compram bitcoin como um ativo alternativo.

As cotações podem recuar se os fluxos para ETFs virarem negativos, os rendimentos dos Treasuries subirem, o dólar se fortalecer, houver venda em ações, o aperto regulatório aumentar ou o temor geopolítico se transformar em pânico, afirma Aslam. No radar, o CEO da Coinbase, Brian Armstrong, disse que a companhia vai reduzir em 14% o quadro de funcionários, citando a queda do mercado cripto neste ano e a aceleração do uso de IA (inteligência artificial) nas operações.

Em outubro do ano passado, o bitcoin chegou ao recorde de US$ 126 mil antes de iniciar um período prolongado de baixa. *Com informações da Dow Jones Newswires





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