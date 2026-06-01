Especialista conhecida como 'a deusa da glicose' explica como flutuações no açúcar no sangue afetam energia, humor e fome, e propõe ajustes simples na alimentação, como optar por um desjejum salgado, para obter efeitos duradouros sem restrições extremas.

A bioquímica francesa Jessie Inchauspé, conhecida como a deusa da glicose, destaca a profunda ligação entre o metabolismo glicêmico e a saúde mental , propondo uma mudança de paradigma na forma como encaramos a energia, o humor e a fome.

Segundo ela, as oscilações bruscas nos níveis de glicose no sangue, comuns mesmo em pessoas saudáveis, são um fator determinante para a fadiga, irritabilidade, falta de concentração e aumento da fome horas após as refeições. Esses fenômenos, frequentemente interpretados como falhas de caráter ou falta de força de vontade, são na verdade respostas fisiológicas previsíveis.

Ao adotarmos um café da manhã salgado, rico em proteínas e gorduras, promovemos uma liberação mais estável de glicose, garantindo energia sustentada e reduzindo picos e quedas que desestabilizam o corpo e a mente. A abordagem de Inchauspé não se baseia em restrições alimentares radicais, mas em ajustes inteligentes na ordem e nas combinações dos alimentos para modular o impacto glicêmico, permitindo desfrutar dos mesmos alimentos com menos consequências negativas.

A história pessoal da especialista, marcada por um acidente que afetou sua saúde mental e pela descoberta ao usar um monitor contínuo de glicose, reforça a tese de que compreender o funcionamento interno do corpo transforma a relação com a comida e consigo mesmo. Essa conscientização Directions substitui a culpa pela compreensão, levando a uma parceria com o próprio corpo em vez de uma luta constante contra ele.

Ao interpretarmos sintomas como cansaço ou desejos como sinais biológicos, resgatamos a confiança nas nossas sensações internas e adotamos escolhas alimentares que sustentam o bem-estar a longo prazo, libertando-nos da moralização dos alimentos e da obsessão por regras externas. A ciência por trás da glicose revela que pequenas modificações, como priorizar um desjejum salgado, podem ter efeitos profundos na estabilidade emocional, clareza mental e controle da fome, promovendo uma transformação duradoura que vai além da dieta, alcançando a saúde mental e a qualidade de vida.

A obra de Inchauspé, incluindo o livro A Revolução da Glicose, dissemina essa mensagem de forma prática e acessível, convidando as pessoas a pararem de se perguntar o que está errado com elas para investigarem o que está acontecendo dentro dos seus corpos, num movimento de autoconhecimento e empoderamento biológico





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