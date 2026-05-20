Biometria facial passa a ser obrigatória para empréstimos consignados do INSS desde a terça-feira (19) - Urgente!

Notícia detalhada sobre a biometria facial imposta para empréstimos consignados do INSS desde a terça-feira (19), afetando quase 17 milhões de aposentados e pensionistas. Novas etapas de segurança, como a verificação facial por meio do Meu INSS, estão em vigor e são obrigatórias para as novas contratações de empréstimo consignado desastres. Acompanhe o resto da informação para entender com mais profundidade as nuances do tema.

Biometria facial passa a ser obrigatória para empréstimos consignados do INSS nesta terça-feira (19), quase 17 milhões de aposentados e pensionistas tendo empréstimos consignados, as parcelas são descontadas automaticamente do benefício, e da partir desta terça-feira a contratação desse tipo de crédito terá mais uma etapa de segurança .

Depois de pedir o consignado em um banco, o beneficiário do INSS precisa validar a operação através de reconhecimento facial, pelo Meu INSS, em até cinco dias. Senão, o consignado é cancelado. Para confirmar, é preciso acessar o Meu INSS pelo site ou aplicativo com a senha gov.br. E depois clicar na tela ‘Confirmar Empréstimo Consignado’.

Na tela seguinte, é possível verificar os pedidos pendentes de confirmação. É importante conferir os dados, como valor, instituição financeira e data de contratação. Se alguma informação não estiver de acordo com o combinado, clique em ‘Não Confirmar’. Se tudo estiver correto, clique em ‘Confirmar’.

A próxima etapa é o reconhecimento facial. Só depois o empréstimo é confirmado. Esse processo passa a ser obrigatório a cada nova contratação de empréstimo consignado. A medida é mais uma tentativa de reforçar a segurança depois do escândalo dos descontos ilegais de entidades e associações nas aposentadorias e pensões do INSS





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