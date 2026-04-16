Biocombustíveis no Brasil: Expansão Recorde, Investimentos Bilionários e Desafios Tecnológicos

O Brasil consolida sua posição como líder global em biocombustíveis, com recordes de financiamento do BNDES, pico na produção de biodiesel e projeções de investimento bilionário para a próxima década. A expansão foca no etanol e em novas tecnologias como diesel verde e SAF, impulsionada por mandatos crescentes e pela busca por segurança energética. Apesar dos avanços, o desenvolvimento tecnológico e a diversificação de matérias-primas permanecem como desafios cruciais para o setor.

O setor de biocombustíveis no Brasil vive um momento de notável expansão, impulsionado por investimentos robustos e políticas de incentivo que visam a sustentabilidade e a segurança energética . Em 2025, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES ) registrou um volume recorde de financiamento ao setor, liberando R$ 6,4 bilhões, um marco significativo para o avanço da produção e inovação em energias renováveis.

Paralelamente, a produção de biodiesel atingiu um pico histórico no ano passado, totalizando 9,8 bilhões de litros, conforme dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). As projeções para a próxima década são igualmente otimistas, com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) estimando investimentos na ordem de R$ 106,7 bilhões. Desse montante, uma parcela expressiva, R$ 66,2 bilhões, será direcionada ao desenvolvimento do etanol. Outra frente de investimento considerável, no valor de R$ 27,9 bilhões, focará em tecnologias emergentes de biorrefino, essenciais para a produção de diesel verde e querosene de aviação sustentável (SAF), soluções cruciais para a descarbonização de setores como o aéreo e o de transporte pesado. Complementando esse cenário, projetos de biodiesel e biometano receberão R$ 9,5 bilhões e R$ 3 bilhões, respectivamente.

A vanguarda da inovação no setor de biocombustíveis se vislumbra na captura de carbono e na utilização de CO2 para a produção de combustíveis sintéticos, um campo promissor com potencial disruptivo. No entanto, os investimentos atuais nessa área são tímidos, com apenas R$ 100 milhões previstos, indicando que essa aposta estratégica se concentrará na década seguinte. Os principais impulsionadores desses investimentos são o aumento progressivo dos mandatos de adição de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel, atualmente em 30% e 15%, respectivamente, além de programas voltados para biocombustíveis avançados, como o diesel verde e o SAF, que estão em fase de regulamentação.

A crescente preocupação global com a segurança energética, intensificada pelo atual cenário geopolítico e pelas políticas energéticas estabelecidas desde o Acordo de Paris, reforça a importância estratégica dos biocombustíveis na matriz energética brasileira. A recente alta nos preços do petróleo, em decorrência de conflitos internacionais, elevou a demanda por etanol no mercado interno. Além disso, a Lei do Combustível do Futuro, promulgada em 2024, sinaliza uma tendência de aumento da mistura de biocombustíveis em combustíveis fósseis como medida para mitigar a inflação e promover a transição energética.

O setor de transportes, responsável por 33,2% do consumo total de energia no país, apresenta um potencial significativo para a expansão do uso de biocombustíveis, visto que apenas um quarto da energia consumida nessa área é de origem renovável. O diesel e a gasolina ainda dominam a frota, com 42,5% e 26% do consumo, respectivamente, enquanto o etanol e o biodiesel representam 19,4% e 6,1%, de acordo com o Balanço Energético Nacional. Empresas como a Vale, que consome um bilhão de litros de diesel anualmente, estão ativamente buscando descarbonizar suas operações por meio da adoção de etanol e biodiesel.

João Turchetti, diretor de engenharia de descarbonização da Vale, aponta o desenvolvimento tecnológico como o principal obstáculo para a plena adoção de biocombustíveis em larga escala. Ele enfatiza a necessidade de soluções tecnológicas maduras, que garantam a performance, segurança e confiabilidade dos equipamentos, exigindo um esforço colaborativo e testes rigorosos. Para superar essa barreira, a Vale tem investido em parcerias estratégicas, como o desenvolvimento de caminhões fora de estrada e locomotivas movidos a uma mistura de etanol e diesel, em colaboração com Caterpillar, Komatsu e Wabtec. Adicionalmente, a empresa testa caminhões com 30% de biodiesel misturado ao diesel, com o objetivo de alcançar 50% de adição no futuro.

A EPE, através da voz de sua diretora Heloísa Borges, destaca que a dificuldade em integrar biocombustíveis nos processos industriais está intrinsecamente ligada à falta de tecnologia disponível, embora alguns fabricantes de equipamentos comecem a oferecer alternativas para a queima de etanol. Outro desafio relevante é a diversificação das matérias-primas utilizadas na produção, atualmente concentrada nas cadeias de soja, cana-de-açúcar e milho, predominantemente nas regiões Centro-Sul. A EPE recomenda a exploração de outros potenciais, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, para fomentar o desenvolvimento regional e criar alternativas de suprimento.

A dinâmica territorial da produção de biocombustíveis também tem passado por transformações. Em 2017, a fabricação de etanol era majoritariamente concentrada no Sudeste (58,2%), com São Paulo respondendo por 48,2% do total. O Centro-Oeste, na época, representava 31,4%. Em 2025, essa relação se inverteu: o Centro-Oeste assumiu a liderança, com aproximadamente 48% da produção, enquanto o Sudeste caiu para 41,3%. São Paulo continua sendo o principal polo individual, com 33,2%, mas o avanço de Mato Grosso, com 19,7%, é notório. No caso do biodiesel, a estrutura regional permanece mais estável, com o Sul liderando (41%), seguido pelo Centro-Oeste (39,4%). Ticiana Alvares, diretora técnica do Ineep, ressalta que essa configuração geográfica não apenas dita onde os biocombustíveis são produzidos, mas também molda a distribuição dos benefícios econômicos gerados pelo setor, influenciando o desenvolvimento regional e a geração de empregos nas diferentes partes do país





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