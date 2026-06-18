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Bingo clandestino é fechado em Botafogo; mulher presa e máquinas apreendidas

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Bingo clandestino é fechado em Botafogo; mulher presa e máquinas apreendidas
Bingo ClandestinoBotafogoPolícia Militar
📆6/18/2026 9:49 PM
📰JornalOGlobo
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Um bingo clandestino que funcionava em Botafogo, Zona Sul do Rio, foi fechado pela PM após denúncia anônima. Uma mulher foi presa e 10 máquinas de caça-níquel foram apreendidas. O caso foi registrado na 10ª DP e segue sob investigação.

Um bingo clandestino que funcionava na Rua Paulo Barreto, em Botafogo , na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi fechado pela Polícia Militar após uma denúncia anônima.

A operação, conduzida por equipes do 2º BPM (Botafogo), ocorreu na terça-feira, dia 16, e resultou na prisão de uma mulher e na apreensão de 10 máquinas de caça-níquel. Segundo informações da PM, os agentes chegaram ao local após receberem dados do Disque Denúncia, que apontavam a existência de um estabelecimento de jogos de azar operando de forma irregular. Ao chegarem, os policiais encontraram o bingo em pleno funcionamento, com frequentadores utilizando as máquinas de caça-níquel.

A mulher detida foi levada para a delegacia, e as máquinas foram apreendidas e apresentadas às autoridades. A ocorrência foi registrada na 10ª DP (Botafogo), onde o caso segue sob investigação por contravenção penal. O funcionamento de bingos e máquinas de caça-níquel sem autorização configura crime segundo a legislação brasileira, podendo resultar em penalidades para os envolvidos. A ação policial demonstra o combate contínuo a atividades ilegais na região, que afetam a ordem pública e a segurança dos cidadãos.

A denúncia anônima foi essencial para que as autoridades pudessem agir rapidamente e interromper as operações do bingo clandestino. A PM reforça a importância de a população continuar colaborando com informações para coibir esse tipo de prática. O caso agora está sob análise da 10ª DP, que investigará a origem das máquinas e possíveis conexões com outras atividades criminosas. A mulher presa poderá responder judicialmente pelo crime de contravenção penal, sujeita a penas que variam de multa a detenção.

Enquanto isso, as máquinas de caça-níquel apreendidas serão periciadas e posteriormente destruídas, conforme determinação legal. A operação em Botafogo é mais um exemplo do trabalho conjunto entre a polícia e a população para garantir o cumprimento das leis e a segurança nos bairros da Zona Sul carioca. A PM pretende intensificar as fiscalizações em áreas onde há suspeita de jogos ilegais, visando desmantelar esses estabelecimentos e inibir a prática.

A comunidade local espera que a ação sirva de alerta para outros possíveis infratores, demonstrando que a atividade ilegal será sempre combatida. Ainda não há informações sobre a identidade da mulher presa ou se ela possui antecedentes criminais. As investigações continuarão para esclarecer todos os detalhes do caso. A 10ª DP está ouvindo testemunhas e analisando documentos apreendidos no local.

A polícia também verifica se o bingo clandestino tinha ligações com outras organizações criminosas ou se era um ponto isolado de jogos de azar. O fechamento do bingo em Botafogo representa uma vitória para a segurança pública, mas as autoridades alertam que é necessário manter a vigilância para evitar que novos estabelecimentos similares surjam na região. A participação da população por meio do Disque Denúncia é fundamental para que a polícia possa atuar de forma preventiva e repressiva.

O caso segue em andamento, e novas informações serão divulgadas à medida que a investigação progredir. A PM agradece a colaboração dos cidadãos que auxiliaram na denúncia e reforça o compromisso de continuar atuando para coibir qualquer tipo de atividade ilegal na cidade

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