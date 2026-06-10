Bill Gates depõe no Congresso dos EUA sobre relação com Jeffrey Epstein e alega chantagem

Fundador da Microsoft testemunha perante comitê da Câmara que investiga falhas federais no caso Epstein e nega ter presenciado crimes. Gates afirma que Epstein usou informações sobre suas infidelidades para pressioná-lo.

Bill Gates , fundador da Microsoft, prestou depoimento privado ao Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que investiga a atuação das autoridades federais no caso Jeffrey Epstein .

Durante sua declaração, Gates afirmou que 'não compreendia totalmente a extensão' dos crimes de Epstein quando se associou ao falecido criminoso sexual condenado para arrecadar fundos para sua fundação filantrópica. Ele também declarou que nunca testemunhou qualquer conduta criminosa por parte de Epstein, mas acusou o magnata de tê-lo chantageado usando informações sobre seus casos extraconjugais para pressioná-lo a retomar o contato.

Esses assuntos, segundo Gates, eram dolorosos para sua família e não tinham relação com as interações profissionais que alegadamente ocorriam apenas para discutir filantropia. O depoimento ocorreu após pedidoformulado pelo deputado republicano James Comer, presidente do comitê, em março. Gates contratou Jake Greenberg, ex-investigador chefe do próprio comitê até dezembro, para preparar sua defesa, mas o painel afirmou não trabalhar mais com ele desde sua saída.

A investigação parlamentar abrange a condução do Departamento de Justiça nos processos contra Epstein e sua associada Ghislaine Maxwell, além de questões éticas, falhas no combate ao tráfico sexual e atrasos na divulgação de arquivos governamentais. Documentos divulgados recentemente pela Justiça revelaram que Gates e Epstein se encontraram repetidamente após a prisão de Epstein em 2008, inclusive em ocasiões em que o bilionário aparecia em fotos com mulheres cujos rostos foram ocultados.

Esses registros reforçaram o escrutínio sobre a natureza do relacionamento, que Gates já qualificou como um 'erro' e assumiu responsabilidade diante de sua fundação, que contratou uma revisão externa sobre o vínculo. Epstein havia se declarado culpado em 2008 por prostituição na Flórida e cumpriu 13 meses de prisão. Em 2019, promotores federais o acusaram de tráfico sexual de menores, mas ele morreu na prisão, em suicídio considerado pelas autoridades, antes do julgamento.

A divulgação em massa de arquivos pelo Departamento de Justiça também expôs laços de Epstein com outras figuras poderosas, incluindo Donald Trump, que manteve convivência social com ele nas décadas de 1990 e 2000. A ex-procuradora-geral Pam Bondi, demitida por Trump, enfrentou críticas por sua condução do caso, com acusações de que tentou proteger o ex-presidente de maior escrutínio. Trump inicialmente se opôs à liberação dos documentos, mas o Congresso aprovou uma lei determinando sua publicação.

Os arquivos revelaram ainda comunicações entre Epstein e funcionários da Fundação Gates, aprofundando as perguntas sobre a extensão e a natureza das interações entre o bilionário da tecnologia e o financista criminoso





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