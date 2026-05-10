Bienal de Veneza 61ª edição abre ao público na Itália com obras sobre memória, sobrevivência e reconstrução

A maior exibição de arte contemporânea do mundo, a Bienal de Veneza, abriu ao público na Itália, com a exposição de obras de 110 artistas sobre memória, sobrevivência e reconstrução. A edição 61ª da Bienal, que já atraiu protestos devido à geopolítica, recebeu críticas por não incluir a Rússia e Israel. A volta da Rússia provocou grande descontentamento, com todos os jurados pedindo demissão. A Bienal é uma resposta às guerras e uma proposta de cura e resistência, defendendo que a arte se torna um refúgio que protege a imaginação e reconstrói a memória. Entre os pavilhões mais esperados, o brasileiro, com obras sobre colonialismo e sofrimento das mulheres negras. Outros países, como o Líbano, França e Japão, também apresentam obras significativas.

A maior exibição de arte contemporânea do mundo, a Bienal de Veneza, abriu ao público na Itália, com a exposição de obras de 110 artistas sobre memória , sobrevivência e reconstrução .

A edição 61ª da Bienal, que já atraiu protestos devido à geopolítica, recebeu críticas por não incluir a Rússia e Israel. A volta da Rússia provocou grande descontentamento, com todos os jurados pedindo demissão. A Bienal é uma resposta às guerras e uma proposta de cura e resistência, defendendo que a arte se torna um refúgio que protege a imaginação e reconstrói a memória. Entre os pavilhões mais esperados, o brasileiro, com obras sobre colonialismo e sofrimento das mulheres negras.

Outros países, como o Líbano, França e Japão, também apresentam obras significativas. A Bienal de Veneza é uma experiência de encantamento em meio ao clima de confronto, um acúmulo de sensações que tentam criar pausas num mundo dominado pela violência





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