Bia Haddad Maia reencontra o caminho da vitória e busca o autoconhecimento

A tenista brasileira Bia Haddad Maia conquista duas vitórias no WTA 125 de La Bisbal e revela um processo de transformação pessoal em busca do retorno ao topo do tênis mundial. A atleta compartilha sua jornada de autoconhecimento, a importância da parceria com o técnico Carlos Martinez e a inspiração em Gustavo Kuerten.

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, conhecida como Bia Haddad, tem demonstrado sinais promissores de recuperação em sua carreira, alcançando duas vitórias consecutivas no WTA 125 de La Bisbal, na Espanha.

Ao derrotar a americana Ashlyn Krueger e a espanhola Andrea Lazaro, Bia reacendeu a esperança de retornar ao topo do ranking mundial. Este desempenho não se limita apenas aos resultados no saibro, mas representa um ponto de inflexão em sua temporada, marcada por um período de autoconhecimento e reestruturação pessoal. Atualmente classificada na 69ª posição mundial, a atleta enfrenta a espanhola Marina Bassols nesta sexta-feira, buscando consolidar sua trajetória ascendente.

Bia Haddad Maia tem passado por um processo de transformação que vai além do treinamento físico e tático. Em entrevista, a tenista revelou que está focada em um mergulho profundo em si mesma, buscando entender suas emoções e controlar a intensidade que, por vezes, a leva à ansiedade. Ela reconhece a necessidade de equilibrar sua ambição com o autocuidado, aprendendo a priorizar o presente e a focar em seu bem-estar.

A ex-top 10 admitiu que, em momentos anteriores, se preocupava excessivamente com as expectativas externas, negligenciando suas necessidades internas. Essa mudança de perspectiva é fundamental para sua retomada ao alto rendimento. A busca por esse equilíbrio é vista como um desafio pessoal, impulsionado pelo sonho de conquistar um Grand Slam, que continua sendo sua maior motivação. A parceria com o técnico espanhol Carlos Martinez tem sido crucial nesse processo de reconstrução.

A iniciativa de procurar Martinez partiu da própria Bia, que buscava um profissional capaz de desafiá-la e tirá-la da zona de conforto. A relação ainda está em fase de ajustes, mas a comunicação e a sintonia entre os dois são evidentes. Bia valoriza a honestidade e a capacidade de Martinez em oferecer feedback direto, ajudando-a a compreender melhor seu jogo e sua mentalidade.

A tenista também ressalta a importância do apoio e dos valores transmitidos por Gustavo Kuerten, o Guga, a quem considera um exemplo de atleta e de ser humano. Bia enfatiza que a maior lição que aprendeu com Guga não foram os títulos, mas sim o caráter e os princípios que o guiaram ao longo de sua carreira.

Ela se sente privilegiada por ter a oportunidade de conviver com a família de Guga e de contar com seu apoio em momentos importantes. A atleta demonstra uma postura positiva e resiliente, encarando os desafios com determinação e confiança. Ela reconhece que o tênis é uma maratona, e que o sucesso exige trabalho árduo e perseverança. A busca pelo Grand Slam continua sendo o objetivo principal, e Bia está disposta a enfrentar todos os obstáculos para realizar esse sonho





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