Better Lentalis - Paraguana (Game Details)

Um resumo geral das jogadas, gols e faltas ocorridas em um determinado jogo de futebol. Esta notícia inclui descrições das principais jogadas do jogo, incluindo as principais jogadas que resultaram em gols e faltas, com a identificação dos jogadores envolvidos em cada jogada.

Falta cometida por Emanuel Valeri (Parma). Estrepeça Raul Gabriel (Parma) sofreu uma falta no campo defensivo. Golo ! Valor 0, Rome 1.

Donel Malen (Rome) finalização com direito de fora da área para o centro do gol. Auxilio de Paulo Dibala. Finalização bloqueada, Matheus Soulé (Rome) finalização com direito do pé esquerdo de fora da área. Auxílio de Zeki Çelik.

Falha cometida por Raul Gabriel (Parma). Primavera perdida Raul Gabriel (Parma), finalização com direito do pé direito do lado direito da área. Auxílio de Nesta Elia. Finalização bloqueada, Nesta Elia (Parma) finalização com direito do pé esquerdo do meio da área.

Auxílio de Emanuel Valeri com um cruzamento. Inhábil, Rome. Gianluca Mancini tentou um passe em profundidade que encontrou Donel Malen em posição irregular. Inhábil, Rome.

Zeki Çelik tentou um passe em profundidade que encontrou Matheus Soulé em posição irregular.3'Inhábil, Parma. Emanuel Valeri tentou um passe em profundidade que encontrou Nesta Elia em posição irregular





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