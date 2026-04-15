Beto Louco Tem Delação Rejeitada: MP Refuta Acordo com Empresário Ligado ao PCC

Empresário Roberto Augusto Leme da Silva, o 'Beto Louco', figura central em investigação sobre a infiltração do PCC no setor de combustíveis, teve proposta de delação premiada rejeitada pelo MP-SP. Rejeição foi motivada pela negativa do empresário em admitir ligações com a facção criminosa. Investigações revelam esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro.

Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como ' Beto Louco ', figura central na Operação Carbono Oculto , que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital ( PCC ) no setor de combustíveis, teve sua proposta de colaboração premiada rejeitada pelo Ministério Público de São Paulo.

O empresário, que fugiu do Brasil para a Líbia, buscava um acordo para fornecer informações em troca de benefícios legais, mas os promotores envolvidos nas investigações consideraram as condições oferecidas insuficientes e inaceitáveis.

A recusa em admitir vínculos com o PCC e o crime organizado foi o principal fator para a rejeição da proposta, apesar da oferta de devolver R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Beto Louco, através de sua defesa, negou veementemente qualquer ligação com a facção criminosa, classificando-a como 'falsa e fantasiosa'.

A Operação Carbono Oculto, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, é considerada uma das maiores operações contra o crime organizado no Brasil. As investigações revelaram um esquema bilionário de fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro, com Beto Louco e seu parceiro, Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, como peças-chave.

A dupla é apontada como responsável pela infiltração do PCC no setor de combustíveis, utilizando empresas como a Copape e a Aster, que teriam sido adquiridas com recursos ilícitos da facção.

A rejeição da proposta de delação premiada foi unânime entre os promotores envolvidos nas investigações, das regiões da capital, Guarulhos, Piracicaba e São José do Rio Preto, que elaboraram pareceres recomendando a não aceitação do acordo. A avaliação é que o procurador-geral de Justiça também rejeitará a proposta, diante do volume de evidências que ligam Beto Louco ao PCC.

Caso Beto Louco decidisse colaborar, ele teria que fornecer informações sobre coautores e lideranças do PCC, além de detalhes sobre o envolvimento de fintechs e fundos da Faria Lima no esquema, incluindo a Reag, liquidada pelo Banco Central.

As investigações apontaram que o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, através de mil postos de gasolina controlados pela organização em dez estados, com recolhimento de impostos baixíssimo, indicando lavagem de dinheiro. Além disso, 140 postos simulavam vendas de combustíveis para ocultar a origem dos valores ilícitos.

Em um desdobramento da Carbono Oculto, a Operação Carbono 86, Beto Louco e Mourad foram denunciados pelo Ministério Público do Piauí por envolvimento em fraudes em postos de gasolina supostamente ligados ao PCC. Ambos estão foragidos desde o início da Carbono Oculto, em 28 de agosto.





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