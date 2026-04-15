Beto Louco tem colaboração com o MP rejeitada e tenta acordo sobre esquema do PCC

Empresário apontado como figura-chave na infiltração do PCC no setor de combustíveis, Beto Louco, tem proposta de delação premiada rejeitada pelo Ministério Público de São Paulo. A recusa se deu devido à falta de reconhecimento de vínculos com a facção criminosa.

Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como ' Beto Louco ', figura central na Operação Carbono Oculto , vê sua proposta de colaboração premiada rejeitada pelo Ministério Público de São Paulo. Beto Louco , apontado como peça-chave na infiltração do Primeiro Comando da Capital ( PCC ) no setor de combustíveis, buscou um acordo com o MP paulista após fugir do Brasil para a Líbia, mas os promotores envolvidos nas investigações decidiram não aceitar os termos apresentados.

A Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto do ano anterior, revelou um esquema bilionário de fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro. As investigações indicam que Beto Louco e Mohamad Hussein Mourad, o 'Primo', proprietário da Copape, desempenharam papéis cruciais na entrada do PCC no mercado de combustíveis.

A recusa de Beto Louco em admitir qualquer vínculo com o PCC e o crime organizado foi o principal motivo para a rejeição da colaboração. Ele se dispôs a devolver R$ 1 bilhão aos cofres públicos, mas negou envolvimento com a facção criminosa e limitou sua confissão a crimes de sonegação fiscal e pagamento de propina. A defesa do empresário chegou a classificar a ligação com o PCC como 'falsa e fantasiosa', contrariando as evidências coletadas pelos investigadores.

A decisão de rejeitar a proposta foi unânime entre os promotores envolvidos na investigação, incluindo os das regiões da capital, Guarulhos, Piracicaba e São José do Rio Preto. O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, recém-reconduzido ao cargo, deve formalizar a rejeição. Para o Ministério Público, a admissão do vínculo com o PCC era essencial para a homologação da delação premiada, dado o volume de provas que indicam a conexão do empresário com a facção.

As investigações apontam que a Copape e a Aster, duas empresas centrais no esquema, foram adquiridas com dinheiro ilícito do PCC. Caso Beto Louco colaborasse verdadeiramente, ele teria que apontar coautores e lideranças do PCC, além de esclarecer o envolvimento de fintechs e fundos da Faria Lima, como a Reag, liquidada pelo Banco Central. O grupo investigado movimentou R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024 através de mil postos de gasolina controlados pela organização criminosa em 10 estados, com indícios de lavagem de dinheiro, incluindo o Rio de Janeiro.

Beto Louco era o responsável por administrar as empresas envolvidas na sonegação fiscal e ocultação de recursos. Em um desdobramento da Carbono Oculto, a Operação Carbono 86, Beto Louco e seu aliado, Primo, foram denunciados no Piauí por envolvimento em fraudes em postos de gasolina ligados ao PCC. Ambos estão foragidos desde a deflagração da Carbono Oculto.





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PCC Beto Louco Carbono Oculto Fraude Fiscal Colaboração Premiada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Homem morto em bar na Barra era empresário de Ribeirão PretoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »

MP discute multa em proposta de delação de Beto Louco, ligado ao PCCSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Decisão sobre delação de Beto Louco em SP deve sair nesta semanaO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Empresário de Belo entra na política e mira vaga na CâmaraAlfredo Santana é pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro

Read more »

Proposta de delação premiada de 'Beto Louco' prevê ressarcimento de até R$ 1 bilhão em impostos sonegados ao EstadoAlvo da Operação Carbono Oculto, empresário revelou nomes de magistrados e servidores envolvidos no esquema de sonegação fiscal no setor de combustíveis

Read more »

Suspeito de matar empresário em roda de samba, PM se apresenta em delegaciaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »