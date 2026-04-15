Head Topics

Beto Louco tem colaboração com o MP rejeitada e tenta acordo sobre esquema do PCC

Criminalidade News

Beto Louco tem colaboração com o MP rejeitada e tenta acordo sobre esquema do PCC
PCCBeto LoucoCarbono Oculto
📆4/15/2026 7:12 AM
📰JornalOGlobo
112 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 65% · Publisher: 94%

Empresário apontado como figura-chave na infiltração do PCC no setor de combustíveis, Beto Louco, tem proposta de delação premiada rejeitada pelo Ministério Público de São Paulo. A recusa se deu devido à falta de reconhecimento de vínculos com a facção criminosa.

Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como ' Beto Louco ', figura central na Operação Carbono Oculto , vê sua proposta de colaboração premiada rejeitada pelo Ministério Público de São Paulo. Beto Louco , apontado como peça-chave na infiltração do Primeiro Comando da Capital ( PCC ) no setor de combustíveis, buscou um acordo com o MP paulista após fugir do Brasil para a Líbia, mas os promotores envolvidos nas investigações decidiram não aceitar os termos apresentados.

A Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto do ano anterior, revelou um esquema bilionário de fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro. As investigações indicam que Beto Louco e Mohamad Hussein Mourad, o 'Primo', proprietário da Copape, desempenharam papéis cruciais na entrada do PCC no mercado de combustíveis.

A recusa de Beto Louco em admitir qualquer vínculo com o PCC e o crime organizado foi o principal motivo para a rejeição da colaboração. Ele se dispôs a devolver R$ 1 bilhão aos cofres públicos, mas negou envolvimento com a facção criminosa e limitou sua confissão a crimes de sonegação fiscal e pagamento de propina. A defesa do empresário chegou a classificar a ligação com o PCC como 'falsa e fantasiosa', contrariando as evidências coletadas pelos investigadores.

A decisão de rejeitar a proposta foi unânime entre os promotores envolvidos na investigação, incluindo os das regiões da capital, Guarulhos, Piracicaba e São José do Rio Preto. O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, recém-reconduzido ao cargo, deve formalizar a rejeição. Para o Ministério Público, a admissão do vínculo com o PCC era essencial para a homologação da delação premiada, dado o volume de provas que indicam a conexão do empresário com a facção.

As investigações apontam que a Copape e a Aster, duas empresas centrais no esquema, foram adquiridas com dinheiro ilícito do PCC. Caso Beto Louco colaborasse verdadeiramente, ele teria que apontar coautores e lideranças do PCC, além de esclarecer o envolvimento de fintechs e fundos da Faria Lima, como a Reag, liquidada pelo Banco Central. O grupo investigado movimentou R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024 através de mil postos de gasolina controlados pela organização criminosa em 10 estados, com indícios de lavagem de dinheiro, incluindo o Rio de Janeiro.

Beto Louco era o responsável por administrar as empresas envolvidas na sonegação fiscal e ocultação de recursos. Em um desdobramento da Carbono Oculto, a Operação Carbono 86, Beto Louco e seu aliado, Primo, foram denunciados no Piauí por envolvimento em fraudes em postos de gasolina ligados ao PCC. Ambos estão foragidos desde a deflagração da Carbono Oculto.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

PCC Beto Louco Carbono Oculto Fraude Fiscal Colaboração Premiada

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Homem morto em bar na Barra era empresário de Ribeirão PretoHomem morto em bar na Barra era empresário de Ribeirão PretoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »

MP discute multa em proposta de delação de Beto Louco, ligado ao PCCMP discute multa em proposta de delação de Beto Louco, ligado ao PCCSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Decisão sobre delação de Beto Louco em SP deve sair nesta semanaDecisão sobre delação de Beto Louco em SP deve sair nesta semanaO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
Read more »

Empresário de Belo entra na política e mira vaga na CâmaraEmpresário de Belo entra na política e mira vaga na CâmaraAlfredo Santana é pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro
Read more »

Proposta de delação premiada de 'Beto Louco' prevê ressarcimento de até R$ 1 bilhão em impostos sonegados ao EstadoProposta de delação premiada de 'Beto Louco' prevê ressarcimento de até R$ 1 bilhão em impostos sonegados ao EstadoAlvo da Operação Carbono Oculto, empresário revelou nomes de magistrados e servidores envolvidos no esquema de sonegação fiscal no setor de combustíveis
Read more »

Suspeito de matar empresário em roda de samba, PM se apresenta em delegaciaSuspeito de matar empresário em roda de samba, PM se apresenta em delegaciaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.
Read more »



Render Time: 2026-04-16 02:38:17