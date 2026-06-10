Bernard revela propostas de outros gigantes e preferência pelo Atlético-MG

O meia Bernard, do Atlético-MG, contou que recebeu ofertas de Corinthians, Flamengo e Palmeiras, mas priorizou o retorno ao Galo. Ele falou sobre a relação com o técnico Eduardo Domínguez e a disposição para jogar em qualquer posição.

O meia Bernard , camisa 11 do Atlético-MG, revelou em entrevista à Rede 98 que, antes de retornar ao clube, recebeu propostas de outros grandes times do futebol brasileiro.

Segundo o jogador, foram cerca de quatro ofertas, incluindo Corinthians, Flamengo e Palmeiras, com valores até superiores aos oferecidos pelo Galo. No entanto, Bernard destacou que seu desejo era voltar ao Atlético-MG e que não pensou em fazer leilão, ressaltando sua felicidade pela volta. Sob o comando do técnico Eduardo Domínguez, Bernard já acumula 20 partidas, com quatro gols e duas assistências. O atleta comentou que o treinador argentino tem sido mais aberto ao diálogo interno.

Bernard afirmou que sempre deixou claro para Domínguez que se sente mais confortável atuando pelo lado esquerdo, mas que está disposto a se adaptar a qualquer posição para contribuir com a equipe. Ele citou o clássico contra o Cruzeiro como exemplo de oportunidade em que foi deslocado de posição.

A entrevista aborda ainda a relação entre contratações e o momento do clube, que divide opiniões entre protagonismo e expectativa, além de debater as chances do Atlético na Libertadores e a luta contra o rebaixamento. Paralelamente, o clube anunciou a contratação do zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo, reforçando o setor defensivo





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