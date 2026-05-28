Bernard decide, Atlético-MG vence e garante liderança no Grupo B da Sul-Americana

Galo triunfa sobre o Puerto Cabello na Arena MRV com gol de falta de Bernard e assegura primeiro lugar do grupo, classificando-se diretamente às oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Nesta quarta-feira (27), na Arena MRV, o Atlético-MG alcançou uma vitória crucial contra o Puerto Cabello da Venezuela, garantindo a liderança do Grupo B da Copa Sul-Americana .

O gol decisivo foi marcado por Bernard, ídolo da torcida atleticana, aos 16 minutos do segundo tempo. O meia-atacante arriscou um chute potente de fora da área, findando a resistência do time visitante e desencadeando a festa da Massa Atleticana nas arquibancadas. A partida apresentou duas fases distintas: no primeiro tempo, apesar da postura ofensiva implantada pelo técnico Eduardo Domínguez, o Galo demonstrava nervosismo e pouca eficácia no ataque.

Quem mais assustou foi o Puerto Cabello, que aos 30 minutos teve uma boa chance com Flores, exigindo uma defesa segura do goleiro Éverson. Na etapa complementar, o Atlético-MG voltou mais organizado e criativo, sufocando o adversário. Bernard já havia dado um aviso aos sete minutos com um chute colocado que obrigou o goleiro Graterol a trabalhar, e Dudu também finalizou com perigo. Conforme o jogo avançava, a pressão atleticana se intensificava, resultando no gol que definiu o placar.

Após a abertura do marcador, a equipe adotou uma postura mais cautelosa, administrando a vantagem sem correr riscos. Mesmo com maior posse de bola, o Puerto Cabello não conseguiu criar oportunidades claras, e o Galo explorou os contra-ataques, como aos 34 minutos, quando Natanael, após passe de Cuello, escapou pela direita e acertou a trave.

Com essa vitória, o Atlético-MG somou 10 pontos e garantiu vaga direta nas oitavas de final da competição, terminando a fase de grupos na primeira colocação. O resultado consolida a campanha sólida do clube mineiro e traz alívio e motivação para a sequência do torneio continental





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