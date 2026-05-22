Benny Briolly sofre abuso sexual durante ato por banheiro feminino

A vereadora trans Benny Briolly sofreu abusos sexuais durante um ato por banheiro feminino em um shopping de Niterói.

Vereadora trans Benny Briolly é agredida durante ato por uso de banheiro feminino em shopping de Niterói‘Aquele parabéns nunca mais vou escutar’: mãe que perdeu o filho em meio aos ataques do PCC e soube da notícia pelo rádio A modelo e personal stylist Karen Seabra usou as redes sociais para relatar que sofreu abuso sexual do próprio obstetra durante a sua primeira gestação .

A mãe conta que o médico fazia ‘brincadeiras’ com conotação sexual e até realizava exames de toque de maneira inadequada. Embora o nome do profissional não tenha sido revelado, ela afirmou que passava por consultas com ele desde 2022, mas que ele sempre manteve o profissionalismo. Foi quando ela engravidou que tudo mudou





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