Benedita da Silva lidera pesquisa para o Senado no Rio de Janeiro

Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas mostra deputada federal Benedita da Silva com 35,9% das intenções de voto, liderando isolada a corrida pelo Senado no Rio de Janeiro. Eduardo Paes tem 8,9% e Helio Secco 6,5%. Margem de erro é de 2,4 pontos percentuais.

A mais recente pesquisa do instituto Paraná Pesquisas , divulgada na última quinta-feira, dia 4, aponta a deputada federal Benedita da Silva (PT) como líder isolada na corrida pelo Senado pelo estado do Rio de Janeiro.

Com 35,9% das intenções de voto, Benedita da Silva mantém uma vantagem significativa sobre os demais candidatos, mesmo com a inclusão de novos nomes no cenário eleitoral. O levantamento, que ouviu 1.680 eleitores entre os dias 1 e 3 de junho, tem margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. Os entrevistados podiam escolher até dois nomes, o que faz com que a soma dos percentuais ultrapasse os 100%.

A pesquisa substituiu alguns candidatos em relação a levantamentos anteriores: Marcelo Crivella e Carlos Jordy foram retirados, enquanto novos concorrentes foram inseridos. Mesmo com essas mudanças, Benedita da Silva se consolidou na primeira posição, demonstrando força eleitoral e reconhecimento do seu trabalho político. Outros candidatos que aparecem na pesquisa incluem o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), que registrou 8,9% das intenções de voto, e Helio Secco (Novo), com 6,5%.

A disputa pelo Senado no Rio de Janeiro promete ser acirrada, especialmente com a proximidade das eleições de 2026. Benedita da Silva, que já foi senadora e vice-governadora do estado, conta com uma base eleitoral sólida, especialmente entre as comunidades carentes e movimentos sociais. Sua campanha tem focado em temas como desigualdade social, educação e saúde pública, o que ressoa com uma parcela significativa do eleitorado fluminense. A pesquisa também revelou outros dados importantes sobre o cenário político no estado.

O governador Ricardo Couto (PT) tem 51,8% de aprovação de sua gestão, um número que pode influenciar a corrida eleitoral. Além disso, a pesquisa mostrou que Eduardo Paes, embora esteja atrás na disputa pelo Senado, mantém uma liderança isolada na corrida pela prefeitura do Rio de Janeiro, caso decida concorrer novamente. A pesquisa do Paraná Pesquisas é um indicativo importante do momento político, mas os analistas ressaltam que o cenário pode mudar até as eleições de 2026.

Novos candidatos podem entrar na disputa, e alianças partidárias podem se formar. Por enquanto, Benedita da Silva parece ter um caminho sólido rumo ao Senado, mas a campanha ainda está em seus estágios iniciais. A expectativa é que nos próximos meses haja mais debates e exposição das propostas dos candidatos, o que pode alterar as intenções de voto. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e segue todos os critérios estatísticos exigidos pela legislação eleitoral brasileira.

Os dados completos, incluindo as intenções de voto por região do estado e perfil do eleitorado, estão disponíveis no site do instituto. Para os partidos políticos, esses números são cruciais para definir estratégias de campanha e possíveis coligações. Com a liderança consolidada, Benedita da Silva e sua equipe devem intensificar a presença em municípios do interior e na região metropolitana, buscando ampliar ainda mais a vantagem.

A corrida pelo Senado no Rio de Janeiro é uma das mais disputadas do país, e a pesquisa do Paraná Pesquisas coloca Benedita da Silva como a principal favorita até o momento. No entanto, a política é dinâmica, e surpresas podem acontecer. O eleitorado fluminense é conhecido por suas mudanças de opinião ao longo da campanha. Por isso, os candidatos devem manter o pé no chão e continuar trabalhando para conquistar o voto do cidadão.

A expectativa é que os próximos levantamentos mostrem se a liderança de Benedita da Silva se mantém ou se outros candidatos conseguem reduzir a diferença. Acompanharemos de perto os desdobramentos dessa importante disputa





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