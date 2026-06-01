Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Belo Horizonte terá uma semana de contrastes

Previsão Do Tempo News

Belo Horizonte terá uma semana de contrastes
Belo HorizontePrevisão Do TempoCéu Aberto
📆6/1/2026 10:19 AM
📰CNNBrasil
198 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 106% · Publisher: 97%

A previsão do tempo para a cidade de Belo Horizonte, entre os dias 1º e 7 de junho de 2026, apresenta dois momentos distintos. Entre segunda e quarta-feira, a presença de nuvens e a chance de chuva dominam o cenário, com destaque para a terça-feira, quando a precipitação é certa e deve acumular 1,87 mm. A partir de quinta-feira, o tempo seco e o céu aberto se estabelecem até o final do período, com temperaturas mínimas em queda progressiva, chegando a 10°C no sábado.

Belo Horizonte terá uma semana de contrastes entre os dias 1º e 7 de junho de 2026. O período se inicia com céu aberto e temperaturas amenas, sofre uma virada na terça-feira com chuva garantida e, a partir de quinta-feira, retorna a um padrão de céu limpo e ar seco, com temperaturas mínimas que chegam a 10°C no sábado.

As máximas da semana oscilam entre 22°C e 27°C, e os índices de radiação ultravioleta se mantêm elevados nos dias com sol. Quinta-feira, 04 de junho: El Niño 2026 e 2027: é possível prever seus impactos futuros? Na segunda-feira, o dia será de céu limpo com alguns intervalos de nuvens. As temperaturas variam entre 17°C de mínima e 27°C de máxima.

A sensação térmica fica em torno de 18°C pela manhã, 24°C durante o dia e 25°C à tarde. À noite, a sensação cai para 17°C. A umidade do ar estará em 49%, e a probabilidade de chuva é de apenas 1%, sem volume previsto. Os ventos sopram a 3,46 m/s. O índice de radiação ultravioleta é de 7,09, considerado alto, exigindo proteção solar.

Na terça-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva fraca. A probabilidade de precipitação é de 100%, com volume estimado de 1,87 mm. As temperaturas ficam entre 15°C de mínima e 24°C de máxima. A sensação térmica varia de 17°C pela manhã a 24°C durante o dia, recuando para 20°C à tarde e 15°C à noite.

A umidade do ar sobe para 54%, e os ventos chegam a 3,97 m/s. O índice UV permanece em 6,93. Na quarta-feira, o tempo segue parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. A probabilidade de precipitação cai para 25%, com volume estimado de apenas 0,16 mm.

As temperaturas variam entre 14°C de mínima e 26°C de máxima. A sensação térmica é de 14°C pela manhã, 22°C durante o dia, 20°C à tarde e 15°C à noite. A umidade do ar fica em 53%, e os ventos sopram a 3,43 m/s. O índice UV é de 6,83.

Na quinta-feira, o céu volta a abrir e a previsão é de tempo limpo com alguns intervalos de nuvens, sem probabilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 12°C de mínima e 24°C de máxima. A sensação térmica varia de 12°C pela manhã a 23°C durante o dia, caindo para 18°C à tarde e 14°C à noite. A umidade do ar recua para 45%, e os ventos diminuem para 2,85 m/s.

O índice de radiação UV é de 6,98, ainda considerado alto. Na sexta-feira, o céu ficará limpo ao longo de todo o dia, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 11°C de mínima e 23°C de máxima. A sensação térmica é de 11°C pela manhã, 22°C durante o dia, recuando para 15°C à tarde e 12°C à noite.

A umidade do ar cai para 39%, o menor índice da semana. Os ventos ficam fracos, a 2,10 m/s. O índice UV é de 2,64, considerado baixo. No sábado, o tempo permanece limpo e sem chuva.

As temperaturas ficam entre 10°C de mínima e 22°C de máxima, as mais baixas da semana. A sensação térmica varia de 9°C pela manhã a 21°C durante o dia, 15°C à tarde e 13°C à noite. A umidade do ar é de 40%, e os ventos sopram a 2,11 m/s. O índice UV é de 3,0, considerado baixo.

No domingo, o céu se mantém limpo pela manhã e passa a ter nuvens esparsas ao longo do dia, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 11°C de mínima e 22°C de máxima. A sensação térmica fica em 10°C pela manhã, 21°C durante o dia, 16°C à tarde e 14°C à noite. A umidade do ar é de 38%, a menor da semana.

Os ventos sopram a 2,59 m/s, e o índice UV é de 3,0. A semana em Belo Horizonte apresenta dois momentos distintos. Entre segunda e quarta-feira, a presença de nuvens e a chance de chuva dominam o cenário, com destaque para a terça-feira, quando a precipitação é certa e deve acumular 1,87 mm. Na quarta, a probabilidade de chuva cai para 25%, com volume mínimo de 0,16 mm.

A partir de quinta-feira, o tempo seco e o céu aberto se estabelecem até o final do período, com temperaturas mínimas em queda progressiva, chegando a 10°C no sábado. A umidade do ar também recua ao longo dos dias, atingindo 38% no domingo. Nos dias de sol, os índices de radiação ultravioleta permanecem altos entre segunda e quinta-feira, com valores acima de 6, o que requer cuidados com a exposição solar.

Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Belo Horizonte Previsão Do Tempo Céu Aberto Chuva Temperaturas Índice UV Exposição Solar

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Receita recebe 44,5 milhões de declarações e supera previsão para o Imposto de Renda 2026Receita recebe 44,5 milhões de declarações e supera previsão para o Imposto de Renda 2026Número de documentos enviados ultrapassa meta de 44 milhões; mais da metade dos contribuintes tem imposto a restituir
Read more »

Feira do Livro 2026 começa neste sábado (30) em SP; confira destaquesFeira do Livro 2026 começa neste sábado (30) em SP; confira destaquesEvento no Pacaembu vai até o dia 7 de junho com mais de 165 expositores
Read more »

Previsão do tempo: São Paulo terá semana amena e estável em junho de 2026Previsão do tempo: São Paulo terá semana amena e estável em junho de 2026A capital paulista terá temperaturas entre 11°C e 23°C, com céu variando de parcialmente nublado a ensolarado. Apenas a quinta-feira apresenta pequena chance de chuva leve.
Read more »

Variações climáticas em Florianópolis e Belo Horizonte na primeira semana de junhoVariações climáticas em Florianópolis e Belo Horizonte na primeira semana de junhoA primeira semana de junho em Florianópolis e Belo Horizonte será marcada por variações climáticas, com temperaturas que oscilam entre mínimas de 14°C e máximas de 23°C. As previsões indicam chuva fraca e possibilidade de chuva intensa em alguns dias, além de condições mais estáveis no fim de semana.
Read more »



Render Time: 2026-06-03 19:50:12