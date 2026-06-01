A previsão do tempo para a cidade de Belo Horizonte, entre os dias 1º e 7 de junho de 2026, apresenta dois momentos distintos. Entre segunda e quarta-feira, a presença de nuvens e a chance de chuva dominam o cenário, com destaque para a terça-feira, quando a precipitação é certa e deve acumular 1,87 mm. A partir de quinta-feira, o tempo seco e o céu aberto se estabelecem até o final do período, com temperaturas mínimas em queda progressiva, chegando a 10°C no sábado.

Belo Horizonte terá uma semana de contrastes entre os dias 1º e 7 de junho de 2026. O período se inicia com céu aberto e temperaturas amenas, sofre uma virada na terça-feira com chuva garantida e, a partir de quinta-feira, retorna a um padrão de céu limpo e ar seco, com temperaturas mínimas que chegam a 10°C no sábado.

As máximas da semana oscilam entre 22°C e 27°C, e os índices de radiação ultravioleta se mantêm elevados nos dias com sol. Quinta-feira, 04 de junho: El Niño 2026 e 2027: é possível prever seus impactos futuros? Na segunda-feira, o dia será de céu limpo com alguns intervalos de nuvens. As temperaturas variam entre 17°C de mínima e 27°C de máxima.

A sensação térmica fica em torno de 18°C pela manhã, 24°C durante o dia e 25°C à tarde. À noite, a sensação cai para 17°C. A umidade do ar estará em 49%, e a probabilidade de chuva é de apenas 1%, sem volume previsto. Os ventos sopram a 3,46 m/s. O índice de radiação ultravioleta é de 7,09, considerado alto, exigindo proteção solar.

Na terça-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva fraca. A probabilidade de precipitação é de 100%, com volume estimado de 1,87 mm. As temperaturas ficam entre 15°C de mínima e 24°C de máxima. A sensação térmica varia de 17°C pela manhã a 24°C durante o dia, recuando para 20°C à tarde e 15°C à noite.

A umidade do ar sobe para 54%, e os ventos chegam a 3,97 m/s. O índice UV permanece em 6,93. Na quarta-feira, o tempo segue parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. A probabilidade de precipitação cai para 25%, com volume estimado de apenas 0,16 mm.

As temperaturas variam entre 14°C de mínima e 26°C de máxima. A sensação térmica é de 14°C pela manhã, 22°C durante o dia, 20°C à tarde e 15°C à noite. A umidade do ar fica em 53%, e os ventos sopram a 3,43 m/s. O índice UV é de 6,83.

Na quinta-feira, o céu volta a abrir e a previsão é de tempo limpo com alguns intervalos de nuvens, sem probabilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 12°C de mínima e 24°C de máxima. A sensação térmica varia de 12°C pela manhã a 23°C durante o dia, caindo para 18°C à tarde e 14°C à noite. A umidade do ar recua para 45%, e os ventos diminuem para 2,85 m/s.

O índice de radiação UV é de 6,98, ainda considerado alto. Na sexta-feira, o céu ficará limpo ao longo de todo o dia, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 11°C de mínima e 23°C de máxima. A sensação térmica é de 11°C pela manhã, 22°C durante o dia, recuando para 15°C à tarde e 12°C à noite.

A umidade do ar cai para 39%, o menor índice da semana. Os ventos ficam fracos, a 2,10 m/s. O índice UV é de 2,64, considerado baixo. No sábado, o tempo permanece limpo e sem chuva.

As temperaturas ficam entre 10°C de mínima e 22°C de máxima, as mais baixas da semana. A sensação térmica varia de 9°C pela manhã a 21°C durante o dia, 15°C à tarde e 13°C à noite. A umidade do ar é de 40%, e os ventos sopram a 2,11 m/s. O índice UV é de 3,0, considerado baixo.

No domingo, o céu se mantém limpo pela manhã e passa a ter nuvens esparsas ao longo do dia, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 11°C de mínima e 22°C de máxima. A sensação térmica fica em 10°C pela manhã, 21°C durante o dia, 16°C à tarde e 14°C à noite. A umidade do ar é de 38%, a menor da semana.

Os ventos sopram a 2,59 m/s, e o índice UV é de 3,0. A semana em Belo Horizonte apresenta dois momentos distintos. Entre segunda e quarta-feira, a presença de nuvens e a chance de chuva dominam o cenário, com destaque para a terça-feira, quando a precipitação é certa e deve acumular 1,87 mm. Na quarta, a probabilidade de chuva cai para 25%, com volume mínimo de 0,16 mm.

A partir de quinta-feira, o tempo seco e o céu aberto se estabelecem até o final do período, com temperaturas mínimas em queda progressiva, chegando a 10°C no sábado. A umidade do ar também recua ao longo dos dias, atingindo 38% no domingo. Nos dias de sol, os índices de radiação ultravioleta permanecem altos entre segunda e quinta-feira, com valores acima de 6, o que requer cuidados com a exposição solar.

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