A cidade de Belo Horizonte enfrentará uma semana de contrastes climáticos no início de junho, com céu parcialmente nublado a limpo, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínimas de 19°C e máximas de 37°C ao longo do período.

A cidade de Belo Horizonte enfrentará uma semana de contrastes climáticos no início de junho. De segunda-feira, 1º, a domingo, 7, a cidade terá céu parcialmente nublado a limpo, sem previsão de chuva.

As temperaturas variam entre mínimas de 19°C e máximas de 37°C ao longo do período. A umidade do ar permanece baixa durante toda a semana, com índices que chegam a 17% no fim de semana. Os ventos sopram de forma fraca a moderada. Na segunda-feira, o céu estará parcialmente nublado com períodos de sol, com temperaturas que variam entre 22°C de mínima e 33°C de máxima.

A sensação térmica fica em torno de 28°C durante o dia, 28°C à tarde e 23°C pela manhã. A umidade do ar estará em 27%. Na terça-feira, o céu ficará nublado durante o dia, com temperaturas que variam entre 20°C de mínima e 35°C de máxima. A sensação térmica é de 31°C durante o dia, 29°C à noite e 20°C pela manhã.

A umidade do ar estará em 28%. Na quarta-feira, o céu terá nuvens espessas pela manhã, com abertura de sol à tarde, com temperaturas que variam entre 20°C de mínima e 36°C de máxima. A sensação térmica é de 31°C ao longo do dia, 28°C à tarde e 20°C pela manhã. A umidade do ar estará em 25%.

Na quinta-feira, o dia começa com céu limpo pela manhã e nuvens parciais à tarde, com temperaturas que variam entre 19°C de mínima e 37°C de máxima. A sensação térmica é de 33°C durante o dia, 30°C à tarde e 18°C pela manhã. A umidade do ar estará em 22%. Na sexta-feira, o céu terá nuvens esparsas ao longo do dia, com temperaturas que variam entre 21°C de mínima e 37°C de máxima.

A sensação térmica é de 33°C durante o dia, 30°C à tarde e 21°C pela manhã. A umidade do ar estará em 25%. No sábado, o dia começa com nuvens pela manhã e céu limpo ao longo do restante do dia, com temperaturas que variam entre 21°C de mínima e 36°C de máxima. A sensação térmica é de 32°C durante o dia, 29°C à tarde e 20°C pela manhã.

A umidade do ar será de apenas 17%, nível de atenção para saúde respiratória. No domingo, o dia começa com céu limpo pela manhã e nuvens parciais à tarde, com temperaturas que variam entre 19°C de mínima e 36°C de máxima. A sensação térmica é de 32°C durante o dia, 28°C à tarde e 18°C pela manhã. A umidade do ar permanece em 17%, igual ao sábado.

A previsão indica ausência total de chuva em Belo Horizonte durante toda a semana. A umidade do ar, que já começa baixa na segunda-feira com 27%, apresenta queda progressiva e atinge 17% no sábado e no domingo, níveis que podem causar desconforto e riscos à saúde respiratória, especialmente para crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares. As temperaturas máximas sobem ao longo da semana, partindo de 33°C na segunda-feira e chegando a 37°C na quinta e na sexta-feira.

Os índices ultravioletas elevados no início da semana - acima de 7,5 de segunda a quinta-feira - exigem o uso de proteção solar nas horas de maior exposição





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