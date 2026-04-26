Bella Campos e Paolla Oliveira: Flagra em show de Ludmilla reacende rumores de romance

Atrizes são vistas dançando juntas em festa de aniversário de Ludmilla e geram burburinho nas redes sociais. As duas também protagonizarão o filme 'A Estranha na Cama' da Netflix.

A noite carioca ferveu com a celebração do aniversário da cantora Ludmilla , mas um momento em particular chamou a atenção e incendiou as redes sociais: as atrizes Bella Campos e Paolla Oliveira foram flagradas em momentos de grande cumplicidade durante o show.

O evento, realizado na residência da artista no Rio de Janeiro no sábado à noite, reuniu diversas personalidades, mas a interação entre as duas atrizes roubou a cena. O registro que deu o que falar aconteceu durante a performance da música 'Dopamina', um dos grandes sucessos do álbum 'Fragmentos', lançado no final de 2025.

A espontaneidade e a alegria com que as duas dançavam juntas, visivelmente à vontade e próximas, não passaram despercebidas pelos presentes e, principalmente, pelas lentes dos celulares que registraram o momento. A publicação do vídeo rapidamente viralizou, gerando uma onda de comentários e especulações entre os fãs e a mídia. Essa não é a primeira vez que Bella Campos e Paolla Oliveira são vistas em situações que alimentam rumores sobre um possível romance.

Na festa de aniversário de Paolla, realizada na semana anterior, as atrizes já haviam sido filmadas juntas enquanto Ludmilla interpretava 'Maldivas', canção que aborda a união da cantora com a dançarina Brunna Gonçalves. A atmosfera festiva e a letra da música, que celebra o amor e a liberdade, pareciam ecoar a conexão crescente entre as duas atrizes.

A cumplicidade demonstrada em ambas as ocasiões tem despertado a curiosidade do público, que acompanha de perto a vida pessoal de Paolla Oliveira, que se tornou solteira após o término de seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira no final de 2025. A ausência de um novo parceiro na vida da atriz tem intensificado o interesse em seus novos relacionamentos, enquanto Bella Campos também tem sido alvo de especulações, tendo sido apontada como um possível affair do cantor Xamã após uma festa na casa do artista.

A combinação desses fatores tem contribuído para a criação de um clima de mistério e expectativa em torno do possível envolvimento entre as duas atrizes da Globo. Além da vida pessoal que gera burburinho, Bella Campos e Paolla Oliveira estão prestes a dividir os holofotes em um novo projeto profissional: o filme “A Estranha na Cama”, uma produção brasileira da Netflix baseada no livro homônimo de Raphael Montes.

A trama, que promete explorar temas como crise conjugal, desejo e liberdade, acompanha um casal que decide abrir o relacionamento como uma última tentativa de salvar o casamento. A escolha de Bella e Paolla para os papis principais tem sido amplamente elogiada, e a expectativa em relação ao filme é alta.

O elenco conta ainda com a participação de grandes nomes da atuação brasileira, como Emílio Dantas, Kelner Macêdo, Vera Fischer e Paulo Betti, o que garante um alto nível de qualidade e profissionalismo à produção. A sinergia entre as atrizes, já evidente nos bastidores, promete se traduzir em uma performance memorável nas telas.

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente o lançamento do filme, as especulações sobre a vida pessoal de Bella e Paolla continuam a dominar as redes sociais, alimentando a curiosidade e o interesse do público. A combinação de talento, beleza e mistério tem transformado as duas atrizes em um dos casais mais comentados do momento, e a cada novo flagra, a chama da especulação se intensifica





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bella Campos Paolla Oliveira Ludmilla Romance Fofoca Celebridades A Estranha Na Cama Netflix

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bella Campos Exibe Novo Visual e Compartilha Reflexões Sobre Liberdade e AutenticidadeA atriz Bella Campos surpreendeu ao cortar o cabelo bem curto, revelando que a mudança representa um momento de libertação e autodescoberta, rompendo com padrões de beleza e expectativas sociais. Ela planeja pintar os fios de chocolate em breve.

Read more »

Look de aniversário de Paolla Oliveira custa quase R$ 4 mil; veja detalhesSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Chaiany se empolga com convite de festa de Ludmilla e revela regra do eventoChaiany mostrou bastidores da chegada e se impressionou com o luxo

Read more »

Conheça a mansão de Paolla Oliveira, refúgio de luxo da atriz que virou point de famososAtriz, conhecida por seus trabalhos na Globo, costuma buscar refúgio da cidade no local; saiba mais

Read more »

Ludmilla recebe Paolla Oliveira, Bella Campos e Jorge Aragão em festaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Ludmilla reúne famosos em festa de aniversário no RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »