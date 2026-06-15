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Bélgica e Egito estreiam no Grupo G da Copa do Mundo em Seattle

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Bélgica e Egito estreiam no Grupo G da Copa do Mundo em Seattle
Copa Do MundoBélgicaEgito
📆6/15/2026 3:35 AM
📰jornalextra
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Bélgica e Egito se enfrentam nesta segunda-feira no Lumen Field, em Seattle, pela primeira rodada do Grupo G. A partida promete emoção com a presença de astros como Kevin De Bruyne e Mohamed Salah.

Bélgica e Egito se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo.

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, GE TV e CazéTV. A expectativa é de um jogo equilibrado, com ambas as seleções buscando a vitória para assumir a liderança do grupo, que também conta com Nova Zelândia e Irã. O técnico da Bélgica, Domenico Tedesco, deve escalar um time ofensivo, liderado por Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, enquanto o Egito aposta em Mohamed Salah e na solidez defensiva.

O histórico de confrontos entre as equipes é limitado, mas a Bélgica leva vantagem nos últimos encontros. No entanto, o Egito chega motivado após boas atuações nas eliminatórias africanas. A partida promete ser um teste crucial para as ambições de ambos no torneio. O Grupo G é considerado um dos mais equilibrados, com chances reais de classificação para todas as seleções.

A Bélgica, vice-campeã mundial em 2018, busca reafirmar seu favoritismo, enquanto o Egito tenta surpreender e avançar às oitavas de final pela primeira vez desde 1934. As escalações prováveis indicam um duelo tático interessante. Pela Bélgica, o goleiro Courtois, os defensores Castagne, Vertonghen, Denayer e Theate; os meio-campistas Tielemans e Onana; e os atacantes De Bruyne, Carrasco, Hazard e Lukaku.

Pelo Egito, o goleiro Shobeir; os defensores Hany, Yasser Ibrahim, Abdelmonem e Ahmed Fatouh; os meio-campistas Marawan Attia e Mohanad Lasheen; e os atacantes Salah, Emam Ashour, Trezeguet e Marmoush. O técnico Hossam Hassan busca neutralizar o poderio belga e explorar os contra-ataques com a velocidade de Salah. Com ingressos esgotados, o Lumen Field promete um grande espetáculo, com torcedores de ambas as nações presentes. A arbitragem será do mexicano César Arturo Ramos.

O vencedor assume a liderança do grupo, enquanto um empate pode complicar as contas para as rodadas seguintes. A imprensa internacional destaca que este pode ser o jogo mais importante do Grupo G, com grande potencial para gols e emoção.

Além disso, o confronto marca o reencontro de Salah com os zagueiros belgas, que conhece bem da Premier League. A expectativa é de que o jogo seja decidido nos detalhes, com ambas as equipes buscando evitar erros defensivos

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