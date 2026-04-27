Belford Roxo Realiza Caminhada de Conscientização do Autismo e Anuncia Nova Unidade de Tratamento

A Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo promoveu o 'Dia D – Abril Azul', uma caminhada de conscientização sobre o autismo, e a prefeita Mariana Canella anunciou a construção de uma nova unidade de tratamento para 1.200 crianças com TEA no bairro Andrade Araújo.

Belford Roxo se vestiu de azul nesta segunda-feira, 27 de abril, com a realização do “Dia D – Abril Azul: Caminhada de Conscientização do Autismo ”, um evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) na Vila Olímpica.

A iniciativa, parte do calendário do “Mês do Autismo”, reuniu 25 alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de diversas escolas municipais, incluindo a Albert Sabin, Ciep Constantino Reis, Manoel Gomes, Alejandro Fernández Nuñez e José Mariano dos Passos. O evento não apenas celebrou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, lembrado anualmente em 2 de abril, mas também buscou fortalecer a conscientização sobre o TEA, enfatizando a importância crucial do respeito, da inclusão e do acolhimento para pessoas com autismo e suas famílias.

A programação foi cuidadosamente planejada para ser animada e interativa, proporcionando um ambiente acolhedor e estimulante para todos os participantes. A presença da prefeita Mariana Canella na caminhada foi um marco importante, demonstrando o compromisso da administração municipal com a causa do autismo.

Durante o evento, a prefeita anunciou uma excelente notícia para a comunidade: a construção de uma nova unidade de tratamento do Espaço do Transtorno do Espectro Autista (TEA) no bairro Andrade Araújo, com capacidade para atender 1.200 crianças. Essa nova unidade se soma aos dois Espaços TEAs já existentes na cidade (Vila Entre Rios e Parque Amorim) e à Casa do Autista em Vilar Novo, todos inaugurados durante a atual gestão, iniciada em janeiro de 2025.

A prefeita expressou sua satisfação com a iniciativa da Secretaria de Educação e reafirmou o compromisso da administração em continuar oferecendo suporte e cuidado às pessoas com TEA e suas famílias. Ela enfatizou que a administração municipal está sempre disponível para atender às necessidades da comunidade e garantir o bem-estar de todos os cidadãos.

A nova unidade em Andrade Araújo representa um investimento significativo na inclusão e no desenvolvimento de crianças com TEA, proporcionando-lhes acesso a serviços especializados e de qualidade. O “Dia D – Abril Azul” transcendeu a simples caminhada, transformando-se em um verdadeiro ato de amor e solidariedade.

Além dos alunos e adolescentes com TEA, o evento contou com a participação de gestores, profissionais da educação, pais, responsáveis, educadores físicos e servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que atuaram como parceiros da Semed na organização e execução da iniciativa. A Vila Olímpica foi palco de uma programação diversificada e envolvente, com música, brincadeiras, danças e atividades esportivas, tudo cuidadosamente planejado para proporcionar momentos de alegria e interação para as crianças e adolescentes.

Os musicoterapeutas Robson Passos e Roberto Robson animaram o evento com suas apresentações musicais, enquanto os professores de Educação Física das escolas conduziram atividades esportivas adaptadas às necessidades dos participantes. A Vila Olímpica, conhecida por sua programação esportiva diária para crianças com deficiência e com autismo, contou com o apoio de educadores físicos especialistas, garantindo a segurança e o bem-estar de todos.

Ao final da caminhada simbólica na pista de atletismo, todos os participantes receberam medalhas de participação, muitos vestindo roupas azuis, a cor que simboliza a conscientização sobre o autismo. O evento demonstrou o poder da união e da colaboração na promoção da inclusão e do respeito às diferenças





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