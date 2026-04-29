BC autorizou compra do Máxima por Vorcaro após rejeição inicial, revelam investigações

O Banco Central autorizou a aquisição do Banco Máxima por Daniel Vorcaro em 2019, mesmo após rejeitar a operação inicialmente por falta de comprovação de origem dos recursos. As investigações revelam que parte do dinheiro usado na compra vinha do próprio banco, em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Fundo Fake.

O Banco Central (BC) havia rejeitado inicialmente a compra do Banco Máxima por Daniel Vorcaro em fevereiro de 2019, sob a gestão de Ilan Goldfajn, devido à falta de comprovação da origem dos recursos e da capacidade financeira do banqueiro.

A operação previa que o dinheiro para a aquisição sairia de fundos já investigados por fraudes na captação de recursos de um fundo de pensão em Rolim de Moura (RO). A proposta foi indeferida, mas, meses depois, em outubro do mesmo ano, o BC autorizou a transação após Vorcaro injetar R$ 70 milhões no banco, enquanto outros três sócios, incluindo Augusto Lima, aportaram R$ 30 milhões.

A mudança de posição ocorreu sob o comando de Roberto Campos Neto, que assumiu a presidência do BC após a saída de Goldfajn. A investigação do Ministério Público Federal (MPF) sobre as fraudes no esquema Fundo Fake, que envolvia o Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliário e a corretora Sefer (ex-Foco DTVM), revelou que parte do dinheiro usado por Vorcaro na compra do Máxima vinha do próprio banco, em uma operação conhecida no mercado como 'Zé com Zé'.

O diretor do BC, Sidnei Corrêa Marques, destacou em seu voto que Vorcaro não apresentou provas claras sobre a origem dos recursos. O Brazil Realty e a Sefer, ligados a Benjamim Botelho, parceiro de Vorcaro, eram peças-chave no esquema de lavagem de dinheiro que alimentava o Master.

O inquérito da Polícia Federal (PF) mostrou que aportes do fundo previdenciário de Rolim de Moura, orientados pela consultoria Maxx, foram direcionados para fundos administrados pela Foco e acabaram em contas de empresas controladas por Vorcaro. Atualmente, as autoridades investigam possíveis fraudes do Master em outros fundos de previdência estaduais e municipais. Só no Rio de Janeiro, o banco captou cerca de R$ 1,5 bilhão com a venda de letras financeiras, títulos não cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

A decisão do BC de autorizar a compra do Máxima, apesar dos riscos reputacionais conhecidos, levantou questões sobre os critérios adotados pela autarquia. Fontes do BC revelaram que, embora a cúpula da gestão Campos Neto estivesse ciente dos problemas de Vorcaro e do banco, não houve consenso para barrar a operação na época, já que não havia uma denúncia criminal formal do MPF.

O caso expôs falhas no sistema de fiscalização e a complexidade dos esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo fundos de investimento e bancos





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