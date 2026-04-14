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BBB 26: Paredão Formado e Expectativas para a Eliminação; Veja a Parcial da Enquete

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BBB 26: Paredão Formado e Expectativas para a Eliminação; Veja a Parcial da Enquete
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📆4/14/2026 2:43 AM
📰jornalextra
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Jordana forma novo paredão no BBB 26, indicando Ana Paula. Gabriela e Juliano Floss também estão na berlinda. Veja como votar e a parcial da enquete.

A noite de domingo (12) foi marcada pela formação de mais um paredão no Big Brother Brasil 26. A liderança, conquistada por Jordana, trouxe consigo a responsabilidade de indicar um participante diretamente à berlinda através da dinâmica do Sonho do Poder. A escolha da líder recaiu sobre Ana Paula Renault, enquanto a casa optou por Gabriela . Juliano Floss também foi puxado para o paredão , através do poder do contragolpe. Jordana justificou sua indicação, indo além dos conflitos, argumentando que a formação do paredão seria interessante por reunir um participante veterano, outro “pipoca” e um terceiro integrante do grupo camarote. A expectativa para a eliminação na terça-feira (14) cresce, com Gabriela sendo vista como a favorita a deixar o programa, seguida por Juliano Floss . Ana Paula , por outro lado, parece não correr riscos, de acordo com a parcial da enquete. O público, ansioso para saber o resultado, pode participar da votação oficial no gshow, plataforma que define o rumo do jogo, e expressar sua torcida na enquete do jornal EXTRA, que, embora não tenha validade oficial, oferece um panorama da preferência dos espectadores.

A dinâmica da votação nesta temporada do BBB 26 apresenta uma novidade: os votos da torcida e os votos únicos possuem pesos diferentes. O resultado final é obtido por meio de uma média ponderada, atribuindo 70% de peso aos votos únicos e 30% aos votos da torcida. Para participar da votação oficial e influenciar o resultado, é preciso se cadastrar gratuitamente no site oficial do programa, o gshow.globo.com/bbb. O processo de cadastro é simples e pode ser feito com uma conta Google ou Facebook. É necessário fornecer dados como data de nascimento e CPF, além de confirmar o cadastro através de um número de telefone, recebendo um código via SMS ou WhatsApp. Menores entre 13 e 16 anos precisam da autorização de um responsável para continuar o acesso à conta Globo, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Essa medida garante a segurança e privacidade dos dados dos usuários.

Além da movimentação no jogo, a cobertura do BBB 26 continua a todo vapor. Solange Couto, participante da edição, gerou polêmica ao comentar sobre a aparência do cachorro de Jonas, gerando reações nas redes sociais. As frases de Sol Vega, também participante, tornaram-se populares nos blocos de carnaval, com foliões relembrando seus bordões. Juliano Floss revelou que a harmonização do seu ex-namorado causou “trauma”, gerando uma resposta indireta de Vivi Wanderley. O programa também apresentou um “papo sincero” entre os brothers na noite anterior à eliminação, proporcionando aos telespectadores um vislumbre das estratégias e emoções dos participantes. A enquete do jornal EXTRA, que reflete a opinião dos leitores, apontava a possível eliminação de um dos três emparedados, Ana Paula, Gabriela ou Juliano Floss. Paralelamente, outras notícias ganharam destaque, como a homenagem a Thales Bretas em Paris, em memória de Paulo Gustavo, e os acontecimentos das novelas da Globo. A cobertura se estende também a assuntos diversos, como um vídeo viral que mostra supostos trabalhadores treinando algoritmos de robôs com IA e a participação de Cláudio Gabriel em uma nova trama bíblica

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