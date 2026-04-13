BBB 26: Marciele choca-se com beijo de Jonas e Jordana e reações de outros participantes

Após a eliminação de Marciele do BBB 26, o 'Bate-papo BBB' revelou cenas surpreendentes, incluindo um beijo entre Jonas e Jordana. A reação da sister e outros acontecimentos do reality, como falas de Solange Couto e Juliano Floss, ganham destaque. Outras notícias esportivas e de entretenimento também são abordadas.

Marciele , eliminada do ' BBB 26 ' com 59,34% dos votos, teve uma surpresa e tanto durante sua participação no 'Bate-papo BBB'. A cunhã, ao rever momentos marcantes do reality, assistiu às cenas de um beijo inesperado entre Jonas Sulzbach e Jordana , deixando-a visivelmente chocada e com expressões de incredulidade.

O programa, exibido no primeiro domingo (12), logo após sua eliminação e participação no 'Domingão do Huck', revelou momentos que geraram grande repercussão aqui fora da casa. O foco inicial foi no conflito entre Jordana e Marciele, após um desentendimento. Marciele assistiu aos momentos em que Jordana criticava-a abertamente para Alberto Cowboy e Jonas, e ficou muito impactada ao ter acesso a essas falas.

Posteriormente, a atenção se voltou para o beijo entre Jordana e Jonas, um evento que a sister não esperava. Ela expressou sua surpresa com frases como 'A cobra não era a Ana Paula, não, tá? Não surpresa, mas chocada. Ver assim… eu tô besta', demonstrando o impacto do que viu. A revelação veio depois que Gil do Vigor e Ceci Ribeiro exibiram o vídeo aguardado, culminando com Marciele repetindo, 'Eu tô passada'.

Outras notícias relacionadas ao 'BBB 26' também ganharam destaque. Solange Couto, outra participante do reality, gerou polêmica ao comentar sobre a aparência do cachorro de Jonas, afirmando que o achava 'feio'. A fala, claro, reverberou nas redes sociais, gerando reações diversas entre os fãs do programa. Paralelamente, as frases icônicas de Sol Vega, também participante do 'BBB 26', se tornaram febre nos blocos de carnaval, com foliões relembrando seus gritos e bordões. Juliano Floss, outro brother do reality, revelou ter sofrido um 'trauma' devido a uma harmonização feita por sua ex-namorada, e Vivi Wanderley respondeu com uma indireta, direcionada ao álbum da cantora Marina Sena. Essas menções destacam a intensidade da repercussão do reality show, que transcende a exibição televisiva e se expande para diversas plataformas e discussões.

Em outras notícias, o Flamengo, mais bem condicionado, recuperou o protagonismo e retomou a rivalidade com o Palmeiras. O treinador Zubeldía minimizou a mudança de data no Fla-Flu, assumindo a responsabilidade pela má atuação da equipe. O foco do clube rubro-negro é manter-se na briga pelo título, focando no desempenho em campo. Em paralelo, a notícia do encontro de Samira, também participante do 'BBB 26', com o cão Lindolfo no 'Domingão com Huck' foi celebrada, mostrando a conexão dos participantes com seus entes queridos fora do confinamento.

Adicionalmente, o evento 'Jogo Extra' no Maracanã, que antecedeu o Fla-Flu, foi um sucesso entre os torcedores, proporcionando uma experiência diferente e fomentando a expectativa para a partida. A notícia sobre Marciele, o beijo de Jonas e Jordana, e os desdobramentos gerados no 'Bate-papo BBB' confirmam a força do programa e o interesse do público por tudo o que acontece dentro e fora da casa.





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