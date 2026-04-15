BBB 26: Jordana Morais em risco no paredão; Ana Paula Renault e Juliano Floss completam a berlinda

Com a final próxima, o BBB 26 tem Ana Paula Renault, Jordana Morais e Juliano Floss no paredão que definirá o Top 4. Enquete da VEJA aponta Jordana como favorita para sair, mas com Juliano perto.

O BBB 26 se aproxima de sua reta final, e a expectativa aumenta para a definição do Top 4. Com a grande final marcada para o dia 21 de abril, o reality show colocou Ana Paula Renault , Jordana Morais e Juliano Floss no paredão que determinará quem avançará na disputa pelo cobiçado prêmio de R$ 5,5 milhões. É importante ressaltar que a enquete realizada pela VEJA não possui qualquer influência sobre a votação oficial conduzida pelo site Gshow.

Na enquete promovida pela VEJA, que já registrou a participação de mais de 63.000 votos, Jordana Morais figura como a participante com maior probabilidade de ser eliminada. Ela acumula 52% das preferências do público para sair, porém, a porcentagem se aproxima consideravelmente da de Juliano Floss, que detém 39% de rejeição. Ana Paula Renault, considerada a favorita ao prêmio, mantém-se em uma posição coadjuvante na berlinda, com apenas 9% de chances de eliminação, o que sugere sua tranquila ascensão ao Top 4 da temporada.

A formação deste paredão foi resultado de uma dinâmica tensa na terça-feira, 13 de abril, logo após a saída de Gabriela Saporito. A última Prova do Líder, patrocinada pelo Mercado Pago, coroou Leandro Rocha, conhecido como Boneco, com a liderança inédita. Ele optou por convidar Juliano Floss e Jordana Morais, sua rival declarada, para seu VIP. A inclusão de Jordana se deu em gesto de agradecimento, uma vez que ela lhe havia concedido uma pulseira do VIP em uma liderança anterior. Boneco, inclusive, indicou a sister diretamente para o paredão. De acordo com a dinâmica vigente, o participante mais votado pela casa também seria incluído na zona de risco, e a indicação do líder geraria um Contragolpe. Em uma articulação estratégica, Ana Paula, Milena e Juliano combinaram de votar entre si, visando que Jordana desempatasse a votação. Jordana, por sua vez, optou por votar em Ana Paula. Em seu Contragolpe, a advogada Ana Paula puxou Juliano para a berlinda, justificando sua decisão pela necessidade de manter a coerência em sua estratégia de jogo.

Desta forma, Boneco e Milena Moreira Lages, que conseguiu escapar da zona de risco, garantiram suas posições no Top 4 do programa, consolidando suas chances de chegar à final. O desfecho deste paredão será revelado na próxima quinta-feira, data em que ocorrerá a Prova do Finalista, responsável por definir o primeiro participante a conquistar uma vaga na grande final. O último paredão da temporada terá seu resultado divulgado no domingo seguinte, 19 de abril. Ainda no mesmo dia, será aberta a votação popular para escolher o grande campeão do BBB 26, cujo nome será conhecido pelo público na terça-feira, 21 de abril, marcando o encerramento desta edição.

A dinâmica de votação entre os confinados revela nuances importantes: Ana Paula votou em Milena, demonstrando possível estratégia ou desavença; Juliano direcionou seu voto para Ana Paula, evidenciando uma rivalidade direta; Jordana também votou em Ana Paula, reforçando a tensão entre elas; e Milena votou em Juliano, indicando uma aliança ou um conflito estratégico. Essas movimentações internas moldam o cenário e intensificam a expectativa para os próximos desdobramentos do jogo.

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